Oprava silnic se bude týkat také „vstupní brány“ do centra města, a to silnice na Palackého náměstí s podélnými parkovacími místy mezi Všehrdovou a Havlíčkovou. S úpravou průjezdního úseku plánuje město začít v listopadu. Práce za 1,8 milionu korun se neobejdou bez omezení.

„V Palackého náměstí dojde kvůli opravě podélných stání ke snížení kapacity pro parkování,“ naznačil radniční mluvčí Jan Pášma. Nutná podle něj bude i krátkodobá uzavírka vozovky při pokládce asfaltobetonového krytu.

„S ohledem na zimní období také nelze vyloučit přerušení prací a jejich dokončení v jarních měsících příštího roku, aby se v centru města eliminovalo zbytečné prodlužování nezbytných dopravních omezení z důvodu nepříznivých klimatických podmínek,“ upřesnil uherskohradišťský starosta Stanislav Blaha.

Vozovku má pokrýt nová obrusná vrstva asfaltobetonu (asi 580 m2), na které poté bude obnoveno původní vodorovné dopravní značení.

Střechu Sklárny Květná pokryly soláry. Tavit sklo tam začne slunce

„Pokud to bude trvat dva dny, tak udělat se to musí a dva dny nehrají roli, ale týden by byl už dost. No a dva týdny a déle, to už bychom snad mohli na tu dobu zavřít firmu,“ oglosovala Deníku záměr města majitelka rámařství na Palackého náměstí Petra Jilíková.

K nejbližším velkoplošným opravám silnic v metropoli Slovácka byly vybrány některé úseky vozovek na sídlišti Východ.

„Konkrétně se obnova dotkne části ulice Sadová mezi křižovatkami s ulicemi Derflanská a R. Kubíčka a úseku v ulici Lomená - od křižovatky s ulicí B. Buchlovana, podél mateřské a základní školy až po křižovatku s ulicí Větrná,“ sdělil Jan Pášma.

Za velkoplošnou opravu výše uvedených komunikací zaplatí radnice 3,3 milionu korun. Práce jsou naplánovány v průběhu listopadu, vlastní realizace je však zárověň závislá také na klimatických podmínkách.

Bronzový TOP vinařský cíl 2022 zamířil už podruhé do Boršic

„Jedná se o úseky vozovek, kde je obrusná vrstva asfaltobetonu poměrně výrazně degradována a narušena řadou defektů v podobě trhlin, propadů a výtluků. Každoročně zde narůstají náklady na opravy a není již reálné pomocí lokálních vysprávek udržet u těchto komunikací vyhovující stav,“ popsal důvody k opravám vybraných úseků starosta města Stanislav Blaha.

Frézování vozovky a přípravné práce budou realizovány za provozu s lokálním omezením průjezdu vozidel. Pro vlastní pokládku asfaltobetonového krytu bude nutné opravované úseky vozovek krátkodobě uzavřít.