„Bylo pro nás hodně velkým překvapením, když jsme se o úplném zrušení letošních slavnostní vína dozvěděli. Vůbec jsme netušili, že by se o této variantě vedla debata. Přečetli jsme si to až na facebooku. Určitě je to pro nás velmi smutná zpráva. Ztráty v této chvíli můžeme jen stěží vyčíslit nejen kvůli neuskutečněným prodejům našich vín při této akci, ale i proto, že má pro nás prezentační rozměr, kdy na ni zveme své hosty a obchodní partnery,“ řekl Deníku Tomáš Vávra z vinařství Víno Zlomek & Vávra, které je mimo jiné rezidentním dodavatelem vín do čerstvě otevřeného areálu Sklepy Mařatice.

Součást zrušené akce Putování Vinohradskou ulicí, však podle jeho slov není odpískanou záležitostí.

„Slavnosti vína chceme udělat ve Vinohradské ulici tak jako každý rok, letos však po domluvě s krajskými hygieniky a za pevně stanovených podmínek. Vše ale teprve plánujeme,“ upřesnil Tomáš Vávra.

V Redutě letos ne

Na co si budou muset vínomilci rok počkat, to je Oslava vína v Redutě. Také v tomto případě se zrušení letošního ročníku nejmasovější uherskohradišťské akce nemile dotklo organizátorů vinné ochutnávky v prostorách Reduty, Vinařů Mařatice.

„Je to velká škoda. Už jsme to měli nachystané a mrzí mě, že to padá. Co naplat. Musíme se přizpůsobit podmínkám a okolnostem a těšit se na ročník příští,“ poznamenal za Vinaře Mařatice Bohuslav Jež.

Velkým distributorem burčáku na Slováckých slavnostech vína a otevřených památek bývá polešovické Vinařství Vaďura.

„Jsou to pro nás nic moc zprávy, i když po avizovaném omezení návštěvníků jsme s tím trochu počítali. Ztráta to pro naše vinařství bude, to je jisté, ale naštěstí organizátoři rozhodli o zrušení slavností před tím, než jsme začali objednávat hrozny na burčák, který děláme z odrůdy Moravský muškát,“ řekl Zbyněk Vaďura.

Na sociálních sítích dávají mnozí lidé výrazně najevo svou nespokojenost s tím, že vedení uherskohradišťské radnice takto šmahem zářijovou akci stornovalo.

Svobody si cením víc, říká diskutér

„Pochopil bych asi, kdyby se na ty tři dny vrátily do Hradiště roušky, ale proč hned akci, kterou tohle město každý rok žije rušit? Co zrušíme příště? Vánoční trhy, nebo rovnou svobodné volby, nebo děti už vůbec nebudou chodit nikdy do školy? Já si teda svoji svobodu cením mnohem výš než tu nula celá nula cosi vysokou pravděpodobnost, že natáhnu bačkory na nějaký Covid,“ rozohnil se na facebookovém portálu Co mě štve i těší v Uherském Hradišti diskutující David Vlk.

Zrušení Slováckých slavností vína se pokusil svými slovy vysvětlit Zbyněk Horký.

„Organizátoři tak rozhodli, protože je dedlajn ohledně financování. Teď už by se musely vydat peníze, které by město, pokud by akce nebyla, zpět nedostalo. A ve světle toho, jak hygiena v Ostravě ze dne na den zrušila fesťák ve Vítkovicích, tak by to mohla udělat i tady,“ argumentuje Zbyněk Horký.

Radní Zlínského kraje pro řízení dotačních programů, rozvoj venkova a cestovní ruch Jan Pijáček má v této záležitosti také jasno.

„Zdraví má přednost před oslavami, to jednoznačně. Budu se těšit na Slovácké slavnosti vína v roce 2021. Letos by byly zbytečným rizikem,“ vysvětlil svůj názor Jan Pijáček.