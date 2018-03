Chtějí černé pálenice na seznam nemateriálních statků tradiční a lidové kultury

Zařaďte černé pálenice na Seznam nemateriálních statků tradiční a lidové kultury Zlínského kraje. Petice s tímto titulkem visí na webových stránkách petice24.com.

Muzeum pálenic ve Vlčnově. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/archiv

Jestli si myslíte, že se jedná o recesi, není tomu tak, i když by to tak mohlo vypadat.

Marek Štěpán ze sdružení Sloboděnka si totiž myslí, že lze jen obtížně popřít, že fenomén černých pálenic na východní Moravě existuje a že je součástí regionální nehmotné kulturní tradice a že je pro tento region typickým a identifikačním znakem.

"Chtěli jsme vyzkoušet, zda má Rada Zlínského kraje dostatečnou odvahu zařadit na seznam něco, co je jednoznačně významným kulturním dědictvím, co je stále živé a autentické, ale co je také projevem neposlušnosti poddaných," přiznal Staroměšťan s tím, že také chtěli vyzkoušet, zda mají krajští radní smysl pro humor. Pod peticí bylo ve středu 14. března podepsáno 157 lidí.

Nevznikla však jen petice, ale Marek Štěpán podal i oficiální žádost o zařazení do seznamu, i když v poněkud netradiční formě. Nominační formulář je totiž napsaný lidovou mluvou.

V kategorii autor statku například stojí: Jeho provozovatelá sú v utajení a kvasinky sa neumíjá podepsať. V podobném duchu se nese celá žádost a několik kategorií tam není vyplněných vůbec.

"Tož toty údaje vám jako představitelům vrchnosti pochopitelně nikdo nedá. Nikdo nechce mnět oplétačky s berňákem či s četníky," glosují autoři žádosti některé otázky.

Žádost o zařazení se dostala do rukou ředitele Slováckého muzea Ivo Frolce, protože hradišťské muzeum má na starosti posouzení nominací.

"Moc se mi to líbilo, bohužel v této formě a takto zpracované to nemůžeme doporučit. Bylo by vhodné žádost rozšířit a nominovat obecně pálení slivovice," doporučil autorům pozměnit záměr ředitel Slováckého muzea.

Zároveň nabídl, že s žádostí muzeum rádo pomůže. S tím nemají autoři problém.

"Pokud by mělo být původní lidové znění žádosti překážkou, pak ho změníme. S úsměvem mne ale hned napadají otázky. Proč je třeba žádost upravovat? Copak jí ctěná komise nerozumí? I když žádost upravíme, budeme tu původní verzi prezentovat jako originál a upravenou verzi za její 'překlad'," nechal se slyšet Marek Štěpán.

Žádost podle slov Ivo Frolce tedy asi letos neuspěje, ale po úpravě by mohla na seznam přibýt už příští rok.

"Pálení slivovice je typickým znakem Slovácka, podle mě určitě na seznam patří," uzavřel Ivo Frolec.

Co je na už na seznamu: slovácký verbuňk

valašský odzemek

jízda králů