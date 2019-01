BUCHLOVICE - Provoz na silnici I/50 z Uherského Hradiště do Brna v úseku buchlovských hor chtějí policisté sešněrovat omezením rychlosti. Opatření je podle strážců zákona namířeno proti nebezpečné jízdě motorkářů, kteří si z chřibské části spojnice obou měst dělají závodní dráhu.

Motorkáři však tvrdí, že takový postup policie ke zvýšení bezpečnosti jízdy v Chřibech nepovede.

„Na základě svých dlouhodobých poznatků jsme podali na krajský úřad ve Zlíně podnět na snížení povolené rychlosti na sedmdesát kilometrů v hodině s platností pro motocykly,“ upřesnil navrhovanou změnu mluvčí hradišťských policistů Jaroslav Krejčíř.



K bezpečnější jízdě má přispět také reflexní značení na sloupcích v zatáčkách.

Návrh opatření již prošel rukama krajských úředníků, kteří potřebné dokumenty podstoupili zlínskému Ředitelství silnic a dálnic.

„Akceptovali jsme podnět policistů na snížení povolené rychlosti s platností pro motocykly v celém úseku buchlovských hor,“ poznamenal mluvčí zlínského krajského úřadu Patrik Kamas. Sami motorkáři, kteří se kvůli častým policejní kontrolám ze silnice I/50 přesouvají na Vsetínsko a Kroměřížsko, si však nemyslí, že dopravní značení něco změní.

„Z mého pohledu mi to připadá jako diskriminace a navíc si myslím, že to nepomůže. Ti, co porušují předpisy, je budou totiž porušovat i potom,“ komentovala plánované opatření motorkářka z Hradišťska Táňa Ottová. Silnice I/50 ve svém chřibském úseku patří již řadu let k oblíbeným trasám motorkářů. Proto na ni zaměřují svoji pozornost i policisté. Vedle častého porušování předpisů se stala také místem několika tragických nehod.

