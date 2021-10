Turisty ale Zdeněk navždy opustil v prosinci 2015 ve věku nedožitých 70 let.

„Rád bych pozval turisty na naši další akci, kterou už poněkolikáté upořádá náš odbor 16. října. Bude to Turistická stezka Zdeňka Sedláčka s názvem Skalky, která povede z Košíků přes Zuzančinu studánku, Budačinu, Kudlovskou dolinu a Kozinec, jejíž cíl bude v místě startu, a to na Košíkách,“ lákal František Čevela na vzpomínkovou akci na košíckého rodáka, který turistickou stezku vyznačil a zpřístupnil široké veřejnosti.

Do mystických zákoutí Chřibů si přijelo vyšlápnout ve znamení hesla Pohybem ke zdraví také 48 turistů z Velkých Opatovic na Blanensku, ale i řada vyznavačů přírody z různých koutů Moravy a Slovenska.

„Pět let byl start Chřibské 33 u brány Archeoskanzenu Modrá. V říjnu 2012 jsme její start vrátili na četná přání příznivců turistiky na náměstí do Buchlovic, abychom více zpopularizovali někdejší slávu trempinku v Chřibech,“ sdělil předseda odboru Klubu českých turistů Uherské Hradiště František Čevela, pochvalující si krásné, prosluněné a teplé počasí, které provázelo 49. ročník Chřibské 33.

Pořadatelem tradičního výšlapu a výjezdu na bicyklech do malebných Chřibů byl odbor Klubu českých turistů (KČT) Uherské Hradiště. Záštitu nad akcí převzalo samo sluníčko, které z modrého nebe provázelo turisty na třech trasách, a to devět, dvacet a třiatřicet kilometrů pro pěší a jedné pětačtyřicetikilometrové trase pro cyklisty.

