Přivítat podzim v Chřibech a poznávat jejich krásy mohli v sobotu přátelé turistiky, kteří se rozhodli udělat něco pro své zdraví, protáhnout si své svaly při putování přírodou, přijali pozvání výboru odboru Klubu českých turistů Uherské Hradiště na 51. ročník Chřibské třiatřicítky.

Chřibská 33 vstoupila o první říjnové sobotě do druhé padesátky | Foto: Deník/Zdeněk Skalička

„Už po jednapadesáté se tato akce konala od roku 1972 každoročně, a to vždy o první říjnové sobotě. Na první ročníky Chřibské 33 si tenkrát vyšlápli turisté od vlakového nádraží ve Starém Městě, několik let od strážních věží a vstupu do Archeoskanzenu Modrá a posledních dvanáct let, na četná přání příznivců turistiky od buchlovické tržnice,“ pootevřel dveře do jednapadesáti ročníků Chřibské 33 František Čevela z Huštěnovic, dlouholetý člen Klubu českých turistů (KČT) Uherské Hradiště, který byl do loňského roku jeho předsedou.

Do tajemných zákoutí Chřibů si mohli pěší turisté vyšlápnout po různě dlouhých trasách, a to devět, dvacet a třiatřicet kilometrů. Cyklisté si v rámci akce projeli chřibskou přírodu po trase dlouhé 45 kilometrů.

Dvě stě třicet čtyři turistů, což bylo o 14 více než loni, ale byl to také rekordní počet účastníků akce, obdrželo na startu od pořadatelů – (KČT) Uherské Hradiště – mapku s popisem tras a propozice. Počasí bylo v sobotu turistům opravdu nakloněno. Záštitu nad putováním přes Chřiby si vzalo samo sluníčko, které z modrého nebe sledovalo turisty na třech trasách pro pěší a jedné pro cyklisty.

Nejstaršímu pochodu na Slovácku, který uspořádal Klub českých turistů (KČT) Uherské Hradiště, dali turisté přednost před sobotním relaxováním v teple domova, nebo před akcí Krajem vína – Na kolech vinohrady Uherskohradišťska – symbolickým uzavírání cyklostezek.

Lidé staršího věku nebo rodiny s malými dětmi si trasu přizpůsobili svým poměrům i možnostem a zvolili si jen dvanáctikilometrovou túru nebo i kratší.

„Na Chřibskou 33 se s námi poprvé vypravila, nesená na zádech tatínkem Radkem Kubíkem, čtrnáctiměsíční Viktorka, ale také tříletá Natálka, která s námi ráda chodí na různé výšlapy,“ svěřila se Gabriela Kubíková z Uherského Hradiště.

„Druhou nejmladší účastnicí Chřibské třiatřicítky, jak jsem si u prezence zjistila, byla moje 1,5letá vnučka Nelinka Zochrová, která nešla se svými rodiči zmíněný pochod poprvé. Při letošním výšlapu na Lysou horu, královnu Moravskoslezských Beskyd, šlapala posledních dvě stě metrů pěšky,“ svěřila se s úsměvem Pavlína Dostálková ze Starého Města, zanícená turistka, která si nenechá ujít ani jeden ze sobotních turistických výšlapů, pořádaných bývalým předsedou KČT Uherské Hradiště, Františkem Čevelou. Ten svou funkci loni předal Radomíru Sítkovi.

Do cíle, který byl u tržnice na buchlovickém náměstí, dorazila většina pěšáků i kolařů v dobré náladě, a ještě v pěkném časovém limitu.

„Trasa byla dost těžká, ale zvládli jsme těch pětačtyřicet kilometrů v pohodě ujet,“ svěřil se jeden z cyklistů.

„Rád bych pozval turisty na další akci, kterou bude pořádat náš odbor 21. října. Bude to Turistická stezka Zdeňka Sedláčka Skalky, která povede z Košíků přes Zuzančinu studánku, Budačinu, Kudlovskou dolinu, Kozinec s cílem na Košíkách,“ lákal František Čevela na vzpomínkovou akci na košíckého rodáka, který turistickou stezku vyznačil a zpřístupnil veřejnosti. Turisty ale Zdeněk navždy opustil ve věku nedožitých 70 let.