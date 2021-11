Pronikavý zpěv papoušků a kokrhání kohoutů už od šesté hodiny ranní dotvářelo atmosféru tradičních chovatelských trhů na kroměřížském výstavišti.

O oblíbenosti této akce svědčí také na první pohled téměř plné parkoviště, a to už půl hodiny po zahájení trhů.

„Jezdíme na tuhle burzu pravidelně. Vždycky jsme tady i s rodinou nastoupení už hned na šestou ráno, aby nám nic neuniklo,” směje se pan Petr z Hulína.

Burzu si nemohl nechat ujít i kvůli obavám, jestli nebude na nějakou dobu poslední.

„Mám strach, že se zase kvůli covidu všechny podobné akce zruší. Byla by to škoda, není to totiž jen o nakupování, ale také o setkávání s dalšími kolegy z oboru. Vždycky prohodíme aspoň pár slov,” dodává pravidelný návštěvník trhů.

I tady se zdražuje

K dostání bylo na nedělní burze široké spektrum zvířat. Od okrasného ptactva, přes drůbež, králíky, morčata až po holuby a další.

Kromě samotných zvířat a chovatelských potřeb byly na trzích k dostání také nejrůznější farmářské výrobky či drobnosti do domácnosti. Největší zájem však vzbuzovala mezi návštěvníky především nabízená zvířata.

Všudypřítomné zdražování se však promítlo i v tomto odvětví.

„Musel jsem zvýšit ceny, protože mi zdražilo krmení, energie a všechno okolo. Odchov se prostě prodražil,” připouští jeden z chovatelů papoušků.

Pokryje mi to náklady

Ceny však nezvýšili všichni chovatelé.

„Já to mám jenom jako takový koníček. Dokud si prodejem pokryju náklady, tak jsem spokojený. A to se mi daří i se stávajícími cenami, takže není co řešit,” usmívá se jeden z chovatelů papoušků.

Další chovatelské trhy jsou naplánovány na neděli 19. prosince a 16. ledna.

Opět v tradičním čase od 6 do 10 hodin dopoledne.