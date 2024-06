„Minimálně tři týdny jsou odkázána jen na mateřské léto,“ vysvětluje paní Renata. Teď, po více než měsíci, už je to ale prý lepší. „Kolem druhé v noci se štěňata budí a já k nim pouštím jejich matky, aby je nakojily. Do půl páté je klid, o půl šesté jdu do práce,“ usmívá se paní Renata.

Osm černých pejsků porodila 28. dubna tříletá Ťapka a 5. května se šestileté Piškotce narodilo osm žlutých fenek a dva pejsci. Je to poprvé, co jim doma rodily dvě fenky těsně po sobě. Paní Renata je sice povoláním nemocniční sanitářka, ale druhá šichta, s prací psí ošetřovatelky, ji čekává po návratu domů do Tupes.

Prvního pejska si Renata Zapletalová s manželem pořídili v roce 2002. Byl to žlutý labrador Sid, po kterém později pojmenovali svou chovatelskou stanici - Sidův dvůr. Začátek svého vztahu ke psům paní Renata datuje do svého mládí, kdy její tatínek choval německé ovčáky. „Pak si rodiče pořídili žlutou labradorku, a tehdy jsme vlastně začali poznávat, jaké to plemeno je,“ vzpomíná 47letá chovatelka.

A když bylo její dceři pět let, pořídili jí kamaráda, štěňátko labradora a ona s ním od té doby vyrůstala. „A tehdy jsme pochopili, jak je ten pes s těmi dětmi schopen si hrát, jaké to je úžasné, citlivé, učenlivé plemeno. Ten náš se dožil čtrnáct a půl roku,“ říká paní Renata.

Dva psí porody po sobě. Žena z Tupes se stará o 18 labradořích štěňatZdroj: Deník/Pavel Bohun

Má ještě dvě čokoládově zbarvené labradoří fenky, 10letou veteránku a její 7letou dceru, která patří synovi a spolu také trénovali vodní záchranářské práce, obě jsou vycvičené canisterapeutky.

„Člověk to musí zvládnout, když chce něco dokázat. Teď už je to lepší. Bývá to horší, těsně po narození štěňat. Naštěstí mě často zastoupí manžel. Je to veliká pomoc a bez ní by to nešlo. Člověk sám by to nezvládl. Je fakt náročné uhlídat to. Myslet na krmení, myslet na to, aby byly štěňata v čistotě, hlídat je. Ale zase vám to dává tu pohodu, když je vidíte, všechno z vás spadne. Působí na vás terapie toho psa, kdy můžete být zdeptáni z práce, kdy vás třeba všechno štve a zlobí, ale ve chvíli, kdy uvidíte ty psí očička, je to pohoda,“ přiznává Renata Zapletalová.