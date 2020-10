Do jaké míry dopadly senátní volby podle vašeho očekávání a v čem vás jejich výsledky překvapily?

Očekával jsem, že výsledek bude těsný, protože v senátních volbách na Slovácku se spolu utkali silní kandidáti. Tajně jsem doufal, že bych mohl znovu vyhrát první kolo tak, jak tomu bylo před šesti lety. Jsem rád, že voliči ocenili mou práci v Senátu a dali mi své hlasy.

Jak bude vypadat vaše kampaň v následujícím týdnu a na kolik peněz zhruba by mohla přijít?

Spíš půjde o osobní kampaň. Navštívím tradiční místa, kam za voliči chodím. Nemyslím si ale, že je kampaň primárně o penězích. Rád bych mým voličům poděkoval a požádal je o to, aby znovu k volbám přišli. Ušetřené peníze věnuji do jiných oblastí, kde je jich třeba.

Třemi větami, proč by voliči, v tom finálovém souboji, měli dát hlas právě vám?

Chci dokončit rozdělanou práci a za Slovácko se budu i nadále bít, přičemž je mou výhodou, že nejsem členem žádné strany, takže jsem otevřen všem názorům. Výčet mých cílů a aktivit by byl dlouhý – mimo jiné chci férové úhrady ve zdravotnictví, které je klíčové pro nás všechny, nechci nové spalovny v Hradišti, chci dotáhnout do konce rekonstrukci věznice a hodlám aktivně bojovat proti nesmyslným zákonům a nařízením.

Ve srovnání s prvním kolem, jakou účast čekáte v kole druhém?

Očekávám menší účast než nyní, kdy se jednalo o spojení s volbami do krajských zastupitelstev. I přesto se však budu snažit přesvědčit voliče, aby přišli k volbám znovu, protože jejich podpora je pro mne důležitá.

Jste pro stavbu nové krajské nemocnice ve Zlíně – Malenovicích?

Od začátku s tímto nesmyslným projektem nesouhlasím. Rychlejší, bezpečnější a levnější bude modernizace nemocnice ve stávajícím areálu ve Zlíně. Podařilo se to v Uherském Hradišti, podaří se to i ve Zlíně. Krom toho by nový špitál, prosazovaný lidovci, ochromil zdravotní péči v Hradišti.

Nakolik se splnila vaše očekáváních ve volbách do krajského zastupitelstva a nakolik se vám z jejich výsledků rýsuje koaliční potenciál pro následující čtyřleté období?

Trikolora byla pro krajské volby ve Zlínském kraji novou značkou. Fakt, že její koalice dosáhla na bezmála šest procent považuji za úspěch. Pokládám za důležité, že je ve hře a můžeme tak v krajském zastupitelstvu prosazovat názory, které zastává nejen Trikolora, ale také Soukromníci a Nezávislí, kteří s ní společnou koalici tvořili. Je pro mne velkým překvapením, že mne z konce kandidátky – konkrétně ze 43. místa, voliči preferenčními hlasy posunuli na místo třetí. Za to jim děkuji, je to je pro mne signál, že bych měl a budu bojovat proti nesmyslům a aroganci ze strany některých politiků.

---

Josef Bazala: Těsný výsledek mi dává šanci ve druhém kole uspět

Do jaké míry dopadly senátní volby podle vašeho očekávání a v čem vás jejich výsledky překvapily?

Já jsem rád, že jsem postoupil do druhého kola. Výsledek je velmi těsný, a to mi dává naději, že bych ve druhém kole mohl uspět. Nemyslím, že by mě něco zásadně překvapilo.

Jak bude vypadat vaše kampaň v následujícím týdnu a na kolik peněz zhruba by mohla přijít?



Nachystaných máme zhruba 100 tisíc korun. Chtěl bych pozvat lidi, aby k volbám přišli. Půjdu cestou reklamní kampaně. Bilboardy, inzerce v novinách, vše v rámci toho, co nám nouzový stav umožní.

Proč by voliči, v tom finálovém souboji, měli dát hlas právě vám?



Protože v tom regionu celou dobu žiju a mám ho rád. Narodil jsem se tu, dobře to tady znám a vím, co zdejší lidi trápí jak z pohledu starosty, tak i regionálního politika v pozici zastupitele Zlínského kraje.

Ve srovnání s prvním kolem, jakou účast čekáte v kole druhém?



Tam to bývá kolem patnácti, dvaceti procent. Myslím, že stejně tomu bude i letos. Když k volbám přijde dvacet procent, bude to podle mého názoru slušné.

Jste pro stavbu nové krajské nemocnice ve Zlíně – Malenovicích?



Měl jsem možnost být předsedou výboru pro výstavbu nové nemocnice, kde byla snaha to povysvětlovat. Ty rekonstrukce jsou taková velká neznámá, kdy nevíte, co na vás kde vyskočí. Když to jde a je ta možnost, je lepší postavit nemocnici novou.

Nakolik se splnila vaše očekáváních ve volbách do krajského zastupitelstva a nakolik se vám z jejich výsledků rýsuje koaliční potenciál pro následující čtyřleté období?



Očekávali jsme, že vyhrajeme, což se nám nepodařilo. V tomto smyslu tady zklamání je. Na druhé straně je výsledek velmi těsný, půjde o to, jaká vznikne koalice. Určitě nás čeká vyjednávání. Konec konců, pan Čunek opět získal suverénně nejvyšší počet preferenčních hlasů a hnutí ANO zvítězilo velmi těsně. Myslím si, že koaliční potenciál pořád máme a je to možná jen o tom, aby se odblokovaly nějaké osobní záležitosti.