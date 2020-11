Regionální dobrovolnické centrum Zlínského kraje ve spolupráci se Zlínským krajem spustilo Databázi pomoci, která specifikuje konkrétní potřeby a požadavky zejména v oblasti sociálních služeb, v nichž je nyní – po dobu zvládání koronakrize – vítána pomoc dobrovolníků.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Zdeněk VAIZ

„Pokud by kdokoliv chtěl nabídnout svou pomoc a zapojit se jako dobrovolník, brigádník či praktikant, prosíme, ať si nejprve projde Databázi pomoci, případně kontaktuje osobu uvedenou u činnosti, která ho zaujala. Pokud by tam nenašel vhodnou nabídku, nechť vyplní formulář: Chci pomáhat. Tím bude zařazen do databáze pomáhajících, která je neveřejná,“ sdělila statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, zodpovědná za sociální oblast a neziskový sektor.