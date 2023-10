VIDEO/ Velké procesí krojovaných křižovalo o hodové sobotě 21. října Březolupy. Tři desítky krojovaných párů, další desítky v krojích vyšňořené drobotiny a jejich rodičovský krojovaný doprovod. Do čela chasy se tam vůbec poprvé postavila přespolňačka, v tomto případě Buchlovjanka Klára Mitášová. Stárkem po jejím boku byl Březolupan Jiří Šimek, působící jako kantor na gymnáziu v Uherském Hradišti.

Hody v Březolupech 2023 | Video: Pavel Bohun

„Pane starosto, udělte nám právo hodovat aj sa veselit, my vám za to dáme tento slib. Chlapi si budú hledět svojích bab a celý večer s nimi tancovat. My s Klárú dohlédneme na to, aby sa tancování nezměnilo v pitku a žádný přespolní šohaj nevyhrál o právo bitku. Letošní hody, to bude krása, říkáme my, stárci, aj celá březolupská chasa,“ prohlásil Jiří Šimek ve své žádosti o právo pořádat hody. Starosta Petr Kukla chasu přivítal před obecním úřadem, jenž sídlí na tamním zámku.

KVÍZ: Dušičky jsou na dohled. Jak dobře znáte z fotografií hřbitovy na Slovácku?

„Všeci vidíme, kolik drobotiny i rodičů tady máme, nezbývá než poděkovat, že děti k tradicím vedete stále. Velkou radost mám, že v průvodu vidím aj puberťáky s dospěláky, kteří nelenili a oblékli si kroj v tento slavnostní den taky. Letos tu velké prvenství máme, že stárku v chase přespolní máme. Kdyby to někdo nevěděl, řeknu to tady na rovinu, je to budoucí paní doktorka a stárek je učitel na hradišťském gymplu. Vítám tu tedy Juru s Klárou, letošní stárky a jejich chasu a mám radost, že je v ní slyšet opravdu moc hlasů,“ nechal se slyšet starosta před tím, než povolení pořádat hody chase udělil.

Následovala cesta krojovaných do místního kostela Nanebevzetí Panny Marie, kde jim kněz požehnal hodové právo. Pak následovalo podvečerní vystoupení dětí a chasy za místní halou a večer pak v hale hodové pásmo chasy. K tanci a poslechu hrála Staroměstská kapela a CM Oskoruša. Hodové dozvuky se v Březolupech budou konat v sobotu 28. října.