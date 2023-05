Posily v podobě dobrovolníků hledá Charita Uherské Hradiště. Zapojit se mohou lidé už od patnácti let a horní hranice věku je neomezená.

Charita. Ilustarční foto | Foto: Vít Černý

„Záleží na chuti a možnostech každého. Dobrovolníkem se může stát každý, v kom je touha pomáhat. Tato činnost je bez nároku na finanční odměnu,“ informuje vedoucí Dobrovolnického centra Jitka Raclavská. Zároveň upozorňuje, že možností pomáhat je mnoho. Zájemci se podle jejích slov mohou zařadit do programů, které centrum nabízí, nebo s přihlédnutím k vlastním možnostem pomáhat i jinou formou.

„Například někdo umí grafické páce, tak využijeme jeho potenciál k tvorbě propagace našeho střediska. Nebo může trávit společný čas s potřebným, doučovat, pomáhat v domovech pro seniory či nemocnici, při charitních akcích, humanitárních akcích aj. Mimo vyjmenované může dobrovolník nabídnout pomoc dle vlastního uvážení,“ naznačila mluvčí hradišťské Charity Lenka Fojtíková.

Dobrovolníky v současné době hledá také Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež TULIP, kde ve všední dny v odpoledních hodinách tráví čas mladí lidé ve věku do 12 do 26 let. Minulý rok, po vypuknutí války na Ukrajině, pomáhali dobrovolníci s tříděním darovaného materiálu. Ať už šlo o potraviny, hygienické přípravky, přikrývky a oblečení. „Pomoc může být přitom jednorázová i pravidelná činnost,“ upozorňuje vedoucí centra.