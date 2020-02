Přibližte našim čtenářům fungováním systému, kdy si stát zadá u Charity službu pro obyvatelstvo a její následné financování, potažmo v čem to nejvíc drhne…

Sociální služba, kterou stát potřebuje pro zajištění péče o konkrétní cílovou skupinu, projde procesem schvalování v Obcích s rozšířenou působností (ORP), týmem pro dohodu a konečné schválení o podpoře musí odsouhlasit Zastupitelstvo Zlínského kraje. Tím je sociální služba zařazena do sítě sociálních služeb Zlínského kraje s nárokem na dotaci. Dotace ale nepokryje všechny náklady a stát - potažmo kraj, nás odkazuje, abychom si o chybějící peníze řekli obcím v ORP Uherský Brod, které však takovou povinnost nemají. A v tom je celý problém.

Vezměme to tedy od začátku. Jaké služby si stát objednává u Charity nejčastěji?

Nejvíce služeb máme pečovatelských, a to celkem šest. Pak tři domovy pro seniory, tři typy odlehčovacích služeb, pak dvě služby pro osoby bez přístřeší, azylový dům pro matky s dětmi, stacionář pro osoby s lehkým a středním mentálním postižením, stacionář pro osoby s demencí, odborné sociální poradenství (zejména řešení dluhů, exekucí, oddluženosti), sociální rehabilitaci a aktivizační službu pro seniory. Toto jsou sociální služby zařazené do sítě sociálních služeb Zlínského kraje. Pak provozujeme Domácí zdravotní péči a Domácí hospicovou péči, které jsou hrazeny ze zdravotních pojišťoven.

V čem spočívají komplikace při platbě státu za tyto služby, případně s jakým zpožděním za ně dostáváte zaplaceno a jak by taková platební situace měla vypadat, aby s ní byla spokojena i Charita?

První problém je, že nám první dotace přijdou až koncem března, což znamená, že si musíme každý rok půjčit několik miliónů korun, abychom mohli v prvním čtvrtletí normálně fungovat. Hradit mzdu 220 zaměstnancům, odvést odvody, hradit energie, pohonné hmoty (máme téměř 40 aut), zdravotnický materiál, potraviny a tak dál. A nikoho to nezajímá. Nevím proč by nám nemohli na začátku roku poslat nějakou zálohu. Náš roční rozpočet je téměř 85 milionů korun. Zhruba 40 procent tvoří dotace z ministerstva práce, ostatní jsou příjmy od klientů, ze zdravotních pojišťoven, z rozpočtu kraje a obcí, z příspěvků na péči, něco od sponzorů, z grantů. Každý rok vláda schválí méně finančních prostředků než je třeba. Pak nastávají politické tahanice, naše odvolání, vysvětlování a stát během roku opět pod tlakem všech zainteresovaných stran zase něco přihodí. Poslední dotace nám přišly loni v listopadu – pět milionů korun. Takže obrovská nejistota pro poskytovatele. Dotace do sociálních služeb bohužel nejsou mandatorním výdajem státu, tudíž na ně nemáme právní nárok! Takže pokud po nás stát chce, abychom se za něj postarali o jeho občany a voliče, má nám dát potřebné dotace na celý rok a ne jen na jeho část s dovětkem, abychom si o zbytek řekli obcím. A první splátku poslat hned na začátku ledna a ne až koncem března.

Do jaké míry se v těchto záležitostech angažují obce a za jakých okolností by to případně mělo fungovat lépe?

Obce se spolufinancování sociálních služeb velmi brání, protože to pokládají za další povinnost, kterou na ně chce stát překlopit. Každý starosta na mě vychrlí, co všechno obce musí zajišťovat a že na další financování nemají peníze. Několik málo obcí poskytne finanční pomoc v řádu desítek tisíc korun, některé obce jednotky tisíců a některé obce vůbec nic. Vyzývám starosty, aby si například přes mikroregiony nebo Svaz měst a obcí pozvali ministryni práce a hejtmana a sdělili jim otevřeně, že spolufinancovat nechtějí, nebo nebudou a jednají spolu o nastavení systémového řešení. To by bylo dobré, říkají starostové, ale zatím se toho nikdo neujal.

Co byste tedy vzkázal těm, kteří mají páky na to systému napomoct k jeho lepšímu fungování?

Říkám všem politikům, od vlády, přes Poslaneckou sněmovnu, kraje až po obce, že dohodnout se na financování sociálních služeb musejí ti, kteří disponují veřejnými prostředky. Já pak chodím nedůstojně jako výběrčí daní a přesvědčuji, prosím a žebrám, aby nám nějakou částkou přispěli. My jako poskytovatelé se máme primárně věnovat péči o potřebné, vzdělávat se, pečovat o své pracovníky, vytvářet dobré podmínky pro jejich práci, reagovat rychle na potřeby obyvatel a podobně a ne většinu času věnovat zajištění finančních prostředků pro naši činnost.

V čem by se v tom mohlo zlepšit působení Ministerstva práce a sociálních věcí?

Nastavit dlouhodobé financování, posílat peníze na začátku ledna, vyřešit spolufinancování ze strany krajů a obcí. Navrhuji, aby Ministerstvo práce a sociálních věcí přidělovalo dotace centrálně všem poskytovatelům sociálních služeb podle jejich velikosti, počtu služeb a potřebnosti. My jsme velká organizace, která však působí v poměrně malém regionu ORP Uherský Brod. Například stejně velká Charita Uherské Hradiště působí na podstatně větším území, kde už samotné Uherské Hradiště má o 10 tisíc obyvatel více než Uherský Brod. K tomu si přidejte Staré město, Kunovice, Uherský Ostroh, Hluk a celkově větší počet obcí. Tím pádem má Charita Uherské Hradiště podstatně větší možnost získat více financí pro svoji činnost. Jak my k tomu přijdeme? A druhý podobný příklad - Charita Valašské Meziříčí, která má o třetinu méně zaměstnanců než my, působí na území dvou ORP a to Valašské Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm. A dostala v loňském roce od obcí šest milionů korun. My pouze 1,5 milionu. Navíc třeba Valašské Meziříčí neprovozuje žádné sociální služby.

Jak s problematikou souvisí provozování či neprovozování sociálních služeb jednotlivými městy?

V našem případě město Uherský Brod provozuje své sociální služby, které mají 43 zaměstnanců a žádají si o dotace stejným způsobem jako my. Jenže město jim dalo v roce 2018 ze svého rozpočtu 3,2 milionů korun (viz výroční zpráva). My (Charita Uherský Brod pozn. red.) jsme obdrželi od města Uherský Brod v loňském roce 1,2 milionu korun. Když jsem se ptal, proč dostává jejich příspěvková organizace se 43 zaměstnanci o dva miliony více, odpověď zněla, oni jsou naši. Oponoval jsem dotazem, zda se snad nemají rozdělovat peníze spravedlivě a neodlišovat poskytovatele a jejich klienty na naše a ty ostatní. Říkám jim, vy jste od nás dostali důvěru, abyste objektivně a spravedlivě vykonávali svoji službu občanům. Uvědomte si, že jste jednak služebníky svých voličů i pouhými přerozdělovači našich daní. Taková vyjádření se politikům samozřejmě nelíbí. Taky jim říkám, aby zrušili povinnou publicitu, kdy městu Uherský Brod dle smlouvy musíme děkovat přesně podle daných pravidel. Za co vám mám děkovat? Za to, že se za vás staráme o vaše občany a voliče? Nemá to být snad naopak? Tím, chci říct, že příspěvkové organizace kraje jsou na tom lépe než neziskové organizace, které jsou tímto přístupem diskriminované. Chodí ředitel příspěvkové organizace po obcích a chce po nich peníze? Nechodí, dostane je od zřizovatele - kraje či města. Také se jich ptám, která příspěvková organizace poskytuje nad rámec zákona, dobrovolně a bez dotací tolik jiných potřebných služeb jako Charita Uherský Brod. Odpověď zní žádná.

Vážně? Mohl byste uvést nějaké příklady?

Nám posílá sociální odbor sociálně slabé rodiny s dětmi, matky samoživitelky, osoby bez přístřeší, zneužívané seniory a prosí, abychom jim poskytli pomoc, protože oni už všechny možnosti ze zákona vyčerpali. A tak my pomůžeme s potravinami, hygienickými potřebami, Sunarem a plenami pro mimina, zajistíme oblečení, školní pomůcky, obědy ve škole, uhradíme školku, kroužky, internát, ústavní péči, kauci na nájem, kočárek, pračku, válendu, léky, brýle, atd. Která nezisková či příspěvková organizace je smluvním partnerem Integrovaného záchranného systému Zlínského kraje? Pouze naše Charita. Povodně, výbuch plynu, požár domu, pomoc ve Vrběticích, tam všude pomáháme, když je třeba. Dobrovolně a nezištně. Je humanitární katastrofa, kdo z příspěvkových organizací pomáhá? Nikdo, jen naše Charita. Když se objevili opakovaně na Policii v Uherském Hradišti migranti, na koho se policisté obrátí s žádostí o zajištění stravy a hygienických potřeb? Na naši Charitu a jedno jestli je to ráno, večer či o víkendu. Starosta volá, že má problém s bezdomovcem či nějakou problémovou rodinou? Nevolá do krajských či městských služeb, volá na Charitu. A my vždycky pomůžeme. My za rok pořádáme 12 různých sbírek, oslovujeme firmy, a vybereme, a následně rozdáme až 15 tun pomoci těm nejpotřebnějším. A na to musíme mít lidi, sklad, auto, peníze…

Petr Houšť se narodil 14. června 1958. Pochází ze Znojemska. Na začátku 80. let minulého století se přiženil do Strání. Vystudoval Technický institut v Dubnici nad Váhom, Akademii Sting a titul MBA získal u Společnosti pro management a leadership Praha. Externě učil ekonomické předměty na vysoké škole EPI v Kunovicích. Od 1. 3. 2007 je ředitelem Charity Uherský Brod. Má tři děti a tři vnoučata. Jeho velkou zálibou je muzika. Od roku 1983 zpívá v dechové hudbě Straňanka, kde je od roku 1991 také kapelníkem.