Na 280 lidí, od nejmenší několikaměsíční, ještě v kočárku, až po nejstarší devadesátnici na vozíčku, se zapojilo do druhého ročníku akce s názvem Pohybem pro Domácí hospic Antonínek. Krátce po poledni v sobotu 22. června se vydali Nivnicí po trasách dlouhých 1,5 kilometru, 2,3 kilometru a sedm kilometrů.

Pohybem v Nivnici pro Domácí hospic Antonínek | Video: Pavel Bohun

Jeden z účastníků přicestoval dokonce až z Olomouce. Mezi běžci nechyběl ani starosta Nivnice Miroslav Vykydal, jenž zvládl tu nejdelší, sedmi kilometrovou trať. Celkový výtěžek pro Domácí hospic Antonínek nakonec činil 87 885 korun.

„Bohu díky a velký vděk všem, kdo se podíleli na přípravách a realizaci. Ještě v 11 hodin dopoledne padaly provazy vody, takže jsme byli rádi, že se to nakonec uskutečnilo. Navíc to mají dokonale organizačně pod palcem Mamky Lamky. Zkrátka bylo to v Nivnici natolik precizní, že není co vymýšlet jinak,“ uvedl vedoucí Domácího hospice Antonínek Radek Nohál a doplnil, že výtěžek poslouží k servisu a pořizování pohonných hmot pro jejich pětici automobilů.

Unikátní expozice na kolejích. Do Uherského Ostrohu přijel Legiovlak

„Do tohoto druhého ročníku jsme šli s tím, že už víme co chceme a jak to chceme a navíc jsme oslovili sponzory, abychom účastníky mohli alespoň trochu symbolicky odměnit a potěšit,“ řekla Renata Charvátová, jedna z pěti organizátorek ze seskupení Mamky Lamky.

Ty se daly dohromady před časem a začaly podporovat charitativní akce - šumický běh, dolněmčanský běh a nakonec běh zorganizovaly i v Nivnici.

„Děkujeme všem, kteří nám pomáhali a není to jen nás pět ženských, ale celý kolos lidí. Nakonec jsme rádi za propojení celé dědiny. Pochválit musím i kuchařky, které nachystaly zákusky. Obrovskou radost máme také za pomoc kluků z Korytné, kteří nám navařili daňčí guláš, za což jim patří velké díky,“ dodala Renata Charvátová.

Zázemí pro účastníky akce po návratu do cíle vytvořila misijní kavárna a těšit se mohli na již zmiňovaný výborný guláš. Závěrečná relaxace ve farní zahradě byla tím, co malým i velkým aktérům přišlo náramně vhod.