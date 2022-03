Z Boršic do budovy hradišťské Charity přijela se svými dvěma dcerkami podpořit sbírku Vendula Bruštíková.

„Přivezly jsme s holkami autem sladkosti, čokolády, trvanlivé pečivo, sunar pro miminka, přesnídávky, konzervy a podobně. Soucítím s lidmi na Ukrajině a nesouhlasím s tou válkou. Dohodly jsme se s dcerami, že se vzdají všech svých sladkostí, které teď dostaly k narozeninám. Přišly s tím, že to chtějí poslat dětem na Ukrajinu a jsou rády, že můžou aspoň takto malilinko pomoct,“ prozradila Deníku Vendula Bruštíková.

Hradištská Charita organizuje materiální pomoc a zajišťuje ubytování uprchlíkům

Přízemí Charity zaplnily v pondělí krabice s těstovinami, rýží, konzervami, vodami v plastu, paštikami, velkým množstvím sladkostí pro děti od sušenek až po přesnídávky i kafe.

„Stáli bychom ještě ale o plastové nádobí nebo třeba hořkou čokoládu a trvanlivé pečivo a vlhčené ubrousky,“ upřesnila v pondělí Marcela Kokoliová.

Mezi dárci byli podle jejích slov i vysokoškoláci z UTB. Na úterý slíbila poslat zásilku dětských výživ společnost LINEA Nivnice.

„Přišla také maminka, která to má s financemi tak trošku na štíru, přinesla hygienické potřeby s tím, že zase něco přinese až po další výplatě. Sama má nedostatek a přesto se rozdělila,“ dodala Marcela Kokoliová. Konec sbírky je naplánován na úterní 19. hodinu večer, s tím, že o den později už materiál odveze auto na Ukrajinu.

Dvě dodávky pomoci

To Malá scéna se stala sběrným místem na pouhé čtyři pondělní hodiny. Za tu dobu se však v jejích prostorách podle hlavního organizátora akce, herce Slováckého divadla Pavla Šupiny, shromáždila kvanta potřebných věcí, hygienickými potřebami počínaje, přes paletu konzerv z HAMÉ, až po spoustu věcí pro děti.

„Je nás tady většina souboru, ale i dramaturgyně, kluci z technických složek, podporu máme u vedení. S odvozem do Malenovic do sběrného místa, kde to přerozdělí a rozvezou na Ukrajinu, nám pomáhají dobrovolní hasiči ze Starého Města,“ vyjádřil se Pavel Šupina.

Nakonec do Malenovic zamířily dvě dodávky plné potřebných věcí a k tomu vrchovatě naložený vozík. Mezi dárci byly mimo jiné, podle Pavla Šupiny obě části folklorního souboru Hútek z Bánova.

„Za peníze z místního fašanku koupili folkloristé potraviny, léky i drogerii a přivezli na Malou scénu. Pokud bude poptávka, tak sbírku určitě zopakujeme. Mám nějaké kontakty na Slovensku, kde už uprchlíci jsou, teoreticky ještě tento nebo další týden bychom mohli dát dohromady podobnou akci, jako byla tato,“ prozradil Pavel Šupina.