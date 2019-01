Modrá–Cestami cisterciáckého řádu se v sobotu odpoledne vydali návštěvníci čtvrtého ročníku Cesty vína v Archeoskanzenu Modrá.

Ten jim nabídl k ochutnání sto čtyřicet vzorků vín, přednášky zaměřené na historii vinařství, písničky krojovaných z folklorního souboru Střešňa, cimbálovou muziku Liša z Modré a premiérový koncert Radima Zenkla a Slávka Janouška.

Fajnšmekři mohli ve velkomoravském knížecím paláci archeoskanzenu ochutnat na devadesát bílých vín z Moravy, Slovenska, Německa, Francie a Maďarska, zatímco na padesát červených vín mohli koštovat v novém Metodějově biskupském paláci.

„Letos nepřišli zkrátka ani řidiči motorových vozidel, pro něž jsme nachystali nealkoholizovaná vína Merlot a Rosé z německé oblasti Boosenburg," informoval správce archeoskanzenu Lubomír Sláma.

Největší chuťovkou letošního ročníku Cest vína aneb Kde se vzalo víno na Moravě, byli dva muži z české muzikantské branže, a to Radim Zenkl a Slávek Janoušek.

„Naše společné vystoupení má dnes českou premiéru," řekl světoznámý fenomenální hudebník Radim Zenkl v úvodu koncertu, který musel být pro nepřízeň počasí přeložen z amfiteátru opevněného sídliště do Metodějova biskupského paláce.

Kdy jindy mohli slyšet návštěvníci skanzenu chutnající vína Zenklovu hru na jednu mandolínu, která zní jako mandolíny dvě. Při koncertu hrál Zenkl, žijící v Kalifornii, jednak sólo na mandolínu, píšťalky a fujaru, ale většinu písniček s kytaristou a zpěvákem Slávkem Janouškem.

„Každý návštěvník koštující víno, nebo i ten, který si přišel oba muzikanty a zpěváky do skanzenu jenom poslechnout, si při jejich společném koncertu našel své," popsal své pocity Miroslav Kostelníček z Jalubí. Ocenil to, že Radim Zenkl bravurně přecházel mezi styly a vtáhl posluchače i do okrajovějších žánrů.

„Způsob hry na kytaru a zpěv Slávka Janouška byl opravdu originální," nechal se slyšet Michal Horák, houslista folklorního souboru Střešňa z Jalubí.

„Dlouho jsem pátral po svých vlastních cestičkách, když mi lidé připomínali, že jsem někomu nebo něčemu podobný. Nemohu ale nepřiznat, že za svého hudebního otce považuji Boba Dylana," svěřil se Janoušek.