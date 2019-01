Zlínský kraj /FOTOGALERIE, SHRNUTÍ CELODENNÍ SITUACE/ – Do svého cíle nedojel ve středu 16. prosince odpoledne Petr Vidlař z Otrokovic. Cestu vzdal kvůli sněhu namrzajícímu na cestě a pomalu se šinoucím kolonám už po pár kilometrech.

„Chtěl jsem jet z Otrokovic do Hulína, v Tlumačově jsem to ale raději otočil zpátky,“ popisuje mladý muž.

První prosincový sníh způsobil velké problémy nejen jemu, ale i dalším řidičům hlavně ve Zlíně a jeho nejbližším okolí. Z nebe se začal padat kolem poledne a v období dopravní špičky už sněžilo velmi intenzivně.

„Začali jsme sypat asi o půl druhé. Ale kalamita vznikla kolem třetí hodiny odpolední, kdy byla největší dopravní špička. To, co nasněžilo, totiž okamžitě zmrzlo a klouzalo to,“ popsal vedoucí provozu Technických služeb Zlín Jaroslav Divoký.

Mimořádně naléhavý stav byl hlášen na silnicích první, druhé i třetí třídy na celém Zlínsku. Všude byla uježděná vrstva sněhu a komunikace byly sjízdné jen se zvýšenou opatrností.

Kvůli srážkám byla také snížená viditelnost. Kopcovité části regionu, jako je Syrákov a zádveřický kopec či stoupání směrem na Petrůvku, byly posypané.

Kolabovala také autobusová doprava. „Je tu totální chaos. Některé autobusy ani nedojely na místo určení a zůstaly stát na kopci, například na Kudlově nad Zlínem,“ popsal odpolední situaci ředitel osobní dopravy ČSAD Vsetín Oldřich Holubář. Některé spoje vynechaly úplně, protože vozy nestíhaly. „Všechny autobusy nabraly půlhodinové nebo větší zpoždění,“ poznamenal Holubář.

Ten také kalamitu ve městě zažil na vlastní kůži jako řidič. „Jel jsem z křižovatky ze Zlína­-Příluků do Louk asi hodinu, normálně se to jezdí za deset minut. Jelo se krokem,“ popsal Holubář. Stejně tak měla zpoždění i Jitka Ševčíková z Kroměříže. „Asi v půl sedmé večer jsme meškali kvůli nehodě na kruhovém objezdu u Milíčova náměstí. Rondel zablokovala nehoda osobního auta a autobusu. Sníh na ní měl zřejmě svůj podíl,“ míní žena.

Jízdní řády kvůli počasí nedodržovaly ani vozy zlínské městské hromadné dopravy. „Byly tam výpadky například směrem na sídliště Jižní Svahy nebo Kudlov. Takže podle jízdních řádů se odpoledne rozhodně nejezdilo,“ uvedl mluvčí Dopravní společnosti Zlín ­ Otrokovice Vojtěch Cekota.

Počasí zavinilo i vážnou dopravní nehodu nedaleko Bohuslavic u Zlína ve směru na Doubravy. Kvůli namrzlé vozovce dostal na horizontu řidič smyk a narazil do stromu. Muž však zůstal ve voze zaklíněný a museli mu pomoci hasiči. Zraněného řidiče pak záchranáři vyprošťovali takřka dvacet minut.

Vyproštění naopak nebylo třeba u večerní nehody, kdy se ve Zlíně-­Příluku srazilo auto s autobusem.

Hasiči museli pomáhat i u nehody v Šelešovicích na Kroměřížsku. „Srazila se tam dvě osobní auta a jeden nákladní vůz. Zraněni byli tři lidé. Silnice byla nějakou dobu neprůjezdná,“ informoval Štefan Hrtús za krajské hasiče.

Ošetřeni s lehkými zraněními byli nakonec dva lidé. „Muž a žena utrpěli pohmožděniny, kvůli kterým byli také převezeni na chirurgickou ambulanci do kroměřížské nemocnice,“ doplnil informace mluvčí krajské záchranky Petr Olšan.

Více než desítka dopravních nehod byla i na Uherskohradišťsku, a to zejména v buchlovských horách. „Celkem jsme vyjížděli k jedenácti dopravním nehodám. Všechny se však obešly bez zranění, vznikly jen materiální škody,“ uvedl mluvčí hradišťské policie Aleš Mergental.

Na Vsetínsku byla situace poměrně klidná. Sněžení nejvíce zasáhlo oblast Valašskomeziříčska a Vsetínska. „V podstatě začala klasická zimní služba. Naší prioritou je nejprve ošetřit silnice první třídy. Hned poté přijdou na řadu druhé a třetí třídy,“ přiblížil Josef Tomečka ze Správy a údržby silnic Valašska.

Sněžení má na území kraje pokračovat až do pondělí 21. prosince. „Ve čtvrtek i v pátek by mělo celý den sněžit a srážky by měly pokračovat přes víkend a ustávat až v pondělí. Denně by mělo připadnout asi pět centimetrů, takže po víkendu to může být i čtvrt metru,“ řekla meteoroložka Dagmar Honsová.

ZPRAVODAJOVÉ DENÍKU