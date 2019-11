ŠEST MILIARD ZA MĚSTSKOU POLICII

„Města a obce vynakládají na chod městské policie zhruba 6 miliard korun ročně. Jsme jim za to vděční, protože městská police (MP) patří mezi důležitou složku bezpečnosti občanů. Pokud by tu městští strážníci nebyli, znamenalo by to pro stát nemalé výdaje,“ uvedl včera odpoledne na tiskové konferenci v Kroměříži předseda ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček.

Jeho první zastávkou ve Zlínském kraji bylo právě setkání s kolegiem ředitelů MP ČR a se zástupci MP ve Zlínském kraji. A stalo se jedním ze stěžejních bodů návštěvy ministra vnitra. Koneckonců s velkým problémem chybějících strážníků se potýká také zlínská MP.

Poté zamířil Jan Hamáček do firem, které se specializují na výrobu systému biologické ochrany, logistické a dekontaminační systémy a firmy vyrábějící policejní radary.

PROHLÍDKA ZÁMKU

Problémy ve svém resortu si uvědomuje také ministr kultury Lubomír Zaorálek, jehož první kroky vedly do zlínského divadla, kde se setkal s tamním ředitelem. Následoval přesun do Fryštáku a do Bystřice pod Hostýnem, kde se potkal se zaměstnanci pracujícími v oblasti kultury. „Prohlédl jsem si postupující opravy zámku v Bystřici pod Hostýnem. Již dříve jsem avizoval, že se nechci soustředit jen na takzvanou živou kulturu,“ uvedl Lubomír Zaorálek.

„Kulturu nepředstavují jen herci a divadla. Je to také ona kulturní infrastruktura. Zlínský kraj má mnoho dětí, které navštěvují základní umělecké školy, ale pomalu mizí prostory, kde by se mohly angažovat,“ řekl ministr Lubomír Zaorálek.

„Dříve se stavěly kulturní domy, divadla. Od jistého momentu budování kulturních stánků ustalo a my jsme odkázáni na to, co nám zůstalo z minulosti. Pro příklad nemusíme chodit daleko. Například mnou dnes navštívené divadlo pochází z 60. let. Musíme se ke stavbě vrátit, ne jen spoléhat na dědictví předchozích generací,“ přiblížil dnešní situaci Lubomír Zaorálek. Připomněl tím jeden ze svých cílů v roli ministra.

NOVÉ PRACOVIŠTĚ „PAMÁTKÁŘŮ“ V KROMĚŘÍŽI

„Jsem rád, že mé jednání se starostou a místostarostou Kroměříže má konkrétní výstup,“ ohlásil hrdě Zaorálek k úspěšnému setkání, ze kterého vzešla dohoda o vytvoření pracoviště Národního památkového ústavu (NPÚ) v opuštěné budově na Hanáckém náměstí v Kroměříži.

„NPÚ, který je příspěvkovou organizací ministerstva kultury má o prostory v této budově zájem,“ prozradil Zaorálek, který míní, že Kroměříž je vhodným místem pro umístění pracoviště pro oblast Moravy. „Samozřejmě je třeba do budovy investovat na její rekonstrukci, ale myslím, že s tím má NPÚ své zkušenosti,“ uvedl. Podle jeho slov je otázka převzetí budovy od města do správy NPÚ poměrně jednoduchou záležitostí a nemělo by trvat dlouho. „Dle mého názoru budou z této spolupráce těžit obě strany,“ dodal Zaorálek.

ZLÍNŠTÍ ZEMĚDĚLCI MOHOU JÍT PŘÍKLADEM

Miroslava Tomana čekalo setkání se zemědělci, myslivci i včelaři v Hluku, Starém Městě, v Modré u Velehradu a v Kroměříži.

„Seznámil jsem zemědělce s rozdělením polí na maximální míru třiceti hektarů, dále s vyjednáváním společné zemědělské politiky, s národními dotačními tituly a s tituly, které připravuje ministerstvo zemědělství. Probrali jsme kalamitu s hraboši a vysvětlili si, že další postup a povolení jejich hubení závisí na miniterstvu životního prostředí,“ uvedl Miroslav Toman.

Setkal se také s myslivci a probral s nimi jak připravovaný myslivecký zákon, tak problematiku zadržování vody v krajině a možnosti dlouhodobé spolupráce s Povodím Moravy. Se včelaři zase probral aktuální problém špatného zdravotního stavu včelstev.

„Zemědělci v tomto kraji dosahují skvělých výsledků a mohli by jít příkladem pro jiné zemědělce v České republice,“ doplnil Toman.