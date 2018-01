Cesta na Březolupy a Topolnou nebyla prohrnutá, silničářům se pokazilo vozidlo

„Cesta do práce, to byla opravdu bomba. Silnice neprohrnutá, neposypaná, neposolená, nic,“ zlobila se ve středu 17. ledna ráno Alena Hrabincová z Bílovic. Její kolegyně jela do Uherského Hradiště od Březolup, tam byla situace shodná stejně jako ve směru z Bílovic na Topolnou.

Ilustrační fotoFoto: Deník / Pokorná Lenka

„Víte, kdyby to byla nějaká vedlejší cesta, tak neřeknu, ale aby byl jeden z hlavních tahů neošetřený po sedmi hodinách od chvíle, kdy přestalo sněžit, to opravdu nechápu. Vždyť po páté hodině jezdí do práce spousta lidí a na dispečinku mi o půl sedmé ráno řekli, že tam vyjel sypač až teď,“ kroutila hlavou řidička, podle které přestalo sněžit v úterý kolem desáté večer.

„Vím to moc dobře, protože jsem ještě večer odhrnovala vjezd do baráku a chodník,“ dodala Alena Hrabincová.

Šéf silničářů pochybení přiznal. Na vině ale podle něj nebylo zanedbání údržby.

„Pokazilo se vozidlo, které mělo mít na starosti úsek z Hradiště na Šarovy a mezi Bílovicemi a Topolnou. Neměli jsme tam koho vyslat, proto tam vznikly problémy. Náhradní sypač jsme tam poslali až teď,“ vysvětlil kolem půl deváté ráno Rostislav Buchtík, jednatel Správy a údržby silnic Slovácka.

Přestože největší nápor zaznamenali silničáři při dvou vlnách sněžení v úterý, ani ve středu se prý nezastaví.

„Teploty jsou nízké, nejde to do plusu, jak se očekávalo. Na silnicích se dělá kaše a klouže to, takže budeme stahovat břečku a solit,“ nastínil Rostislav Buchtík.

Přestože podmínky na cestách nebyly v úterý vůbec dobré, k velkému množství nehod hasiči na Slovácku vyjíždět nemuseli.

„V Blatnici pod Sv. Antonínkem se srazily tři osobní automobily, v Pitíně zase skončil osobní automobil v příkopu, nehody se ale obešly bez zranění,“ informoval Pavel Řezníček z Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje.

Šéf silničářů ještě zmínil kamion, který zablokoval cestu na obchvatu u Zlechova.

K nejzávažnější nehodě došlo v Kurovicích na Kroměřížsku, kde se střet osobní automobil s autobusem, ve kterém cestovalo patnáct osob. Při střetu došlo ke zranění řidiče osobního vozidla a jedné ženy z autobusu. Oba byli převezeni zdravotnickou záchrannou službou do nemocnice.

Ve středu by se teploty měly pohybovat mezi -1 až +2 °C, na většině území se mohou vyskytnout sněhové přeháňky.

„Ve vyšších polohách může mít vítr nárazově rychlost až patnáct metrů za sekundu, takže se místy mohou tvořit sněhové jazyky,“ varovala Jitka Kučerová z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

V noci na čtvrtek teploty klesnou až k -4 °C, přes den bude zataženo až oblačno, ráno a večer místy přechodně i polojasno.

„Odpoledne od západu na celém území očekáváme sněžení, lokálně i silnější, které může k večeru přecházet do deště,“ uvedla Jitka Kučerová s tím, že nejvyšší teploty by se měly pohybovat od 1 do 4 °C. I ve čtvrtek by si řidiči měli ve vyšších polohách dát pozor na sněhové jazyky.