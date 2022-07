Ale stejně jsem mu tenkrát nevěřil, protože už na pozvánce na jubilejní desátý česnekový festival tvrdil, že bude pro něj poslední. V sobotu, po dvouleté covidové odmlce, už mohl Festival česneku v Buchlovicích vstoupit do třetího desetiletí. A inženýr Miloslav Hrdý (76) byl opět jeden z jeho hlavních pořadatelů.

Před devatenácti lety stál u kolébky Festivalu česneku. Jeho největším podporovatelem byl buchlovický František Hrňa, který se dovedl správně nadchnout a strůjce česnekové slavnosti - podpořit.

Česnekový festival provoněl Buchlovice. Hrálo se, pil zákys, čichalo i plivalo

Nultý česnekový festival chtěli oba uspořádat v roce velkých záplav (1997). Žel, vodní živel jim to znemožnil.

„Vlastně jsme si chtěli udělat nějakou radost, jinou, než všechny ostatní. Tu jsme viděli především ve spojení krásné přírody buchlovického zámeckého parku a voňavé zeleniny – česneku. Byli jsme si vědomi, že česnek v oblasti Uherskobrodska už končí a že je třeba, podobně jako u vína – Najdi si svého vinaře - začít pracovat s heslem Najdi si svého česnekáře,“ ohlíží se zpět Miloslav Hrdý.

Neváhá se svěřit, že první Festival česneku v Buchlovicích, na nějž přišlo 350 návštěvníků, se uskutečnil ve spolupráci s Památkovou správou Státního zámku Buchlovice a jejím ředitelem Pavlem Vláškem.

„Proč to byl v Buchlovicích zrovna Festival česneku? Česneku, který je lahůdkou i fenoménem, začalo na Slovácku ubývat?,“ ptám se Miloslava Hrdého.

„Ano, bylo to tak, že jsme slyšeli to stýskání, že se pěstování česneku nevyplatí, i když mě se to na mé zahrádce vždycky vyplatilo. Začali jsme spolupracovat s našimi předními šlechtiteli česneku a specialisty na ochranu rostlin, inženýry Janem Kozákem, Pavlem Havránkem a Jiřím Rodem,“ svěřuje se Miloslav Hrdý.

Ti jemu i Františkovi Hrňovi poněkud otevřeli oči. Museli reagovat na veřejnou podporou domácího, českého a moravského česneku.

„První čtyři ročníky nesly název Festival česneku na zámku Buchlovice, posléze, kvůli omezenému prostoru v zámeckém zahradě, se koná pod názvem Festival česneku na zámku (a v městečku) Buchlovice.

„Od začátku však užíváme logo, které nám pro Folklórní agenturu Buchlov připravil akademický malíř Antonín Sládek z Huštěnovic. Grafický symbol máme včetně názvu chráněný ochrannou známkou,“ dává k dobru Miloslav Hrdý, který byl 17 let tajemníkem Úřadu městyse Buchlovice.

Česnek pěstuje víc než čtyřicet roků. Na zahrádce jeho rodiny vždycky alespoň jeden česnekový záhon byl. Především proto, že každý rok zabíjeli jeho rodiče aspoň dvě prasátka.

„Jak říkával Josef Župka, kronikář Jankovic: Dyby né česneku, to byzme sa najedli jalového masa! Takže mě k pěstování nejen česneku, ale vší zeleniny, přivedla moje maminka. Ta byla stále ,zavrtaná´ v zemi,“ dodává s úsměvem Miloslav Hrdý. Jeho přáním je, aby jedinečný dech Česnekového festivalu v Buchlovicích nepohasl.

„Česnek, to není na Slovácku nic dočasného. Byl tu, je a bude zde napořád,“ předvídá Miloslav Hrdý.