Na téměř 130 snímcích, umístěných pod širým nebem na panelech, mohou lidé spatřit události a okamžiky nejen z posledních let společného soužití Čechů, Moravanů a Slováků, ale také z období založení státu, před a po druhé světové válce či z let tzv. budování socialismu. Expozice bude v metropoli Slovácka k vidění do konce září, poté poputuje do dalších českých a moravských měst.