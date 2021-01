Potíže s nefungující „zelenou vlnou“ rozladily v uplynulých dnech řidiče projíždějící průtahem Uherského Hradiště. Semafory tam totiž nefungovaly správně kvůli jejich dlouhodobé závadě.

Semafor. Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Vít Černý

„Zdá se mi to, nebo nám v lednu semafory skočily rovnou do aprílového režimu,“ položil Ondřej Čevela řečnickou otázku na facebookovém diskuzním fóru Co mě štve i těší v Uherském Hradišti?