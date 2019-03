Velká pozornost je při nich věnována vínům ročníku 2018. Ta pro vinaře znamenají jakési ohlédnutí za sklizní hroznů révy vinné, která byla loni kvůli vedrům doslova žhavá.

Degustacemi vín žije už šestatřicet let Josef Bičan z Traplic, ostřílený znalec nápoje z hroznů révy vinné, který stejně dlouhou dobu vlastní oprávnění k degustátorské činnosti v ČR i v zahraničí, což je jakýmsi vysvědčením jeho degustátorských kvalit.

Znalec vín, který se léta zabývá pěstováním révy, ale zná také výrobu vína do posledního detailu, poskytl Deníku při koštu vína v Tupesích exkluzivní rozhovor.

Baví vás víc práce ve vinici nebo při výrobě vína ve sklepě?

Obojí musí mít dobrý vinař rád, aby mohl vyrábět kvalitní vína. Jak velkou citovou investici jsem musel vložit do své práce ve vinici i do výroby vína, to by ale bylo na dlouhé povídání. Pokud chcete dělat něco dobře a mít z vykonané práce radost, je to náročné na čas. A to platí a nejen ve vinařství.

Loni vinaře potěšila pěkná úroda hroznů. Byla to jen ta lepší stránka?

Ze strany vinařů slyším při degustacích a výstavách vinných moků na bílá vína z loňské sklizně hroznů spíše rozporuplné názory. Horší vlastností loňského ročníku byl nedostatek dešťových srážek a tedy málo vláhy ve vinicích. Loňská bílá vína ale nezatracuju, rozhodně netvrdím, že jsou špatná. Na druhou stranu ale musím říct, že z loňské sklizně hroznů jsou excelentní vína červená, pěkně vybarvená. Na nich se příznivě podepsaly poměrně vysoké podzimní teploty. Nejsem ale z těch, kteří věří na předpovědi o lichých a sudých ročnících vín, z nichž rozporuplné byly třeba sudé roky 2010, 2012 či 2014, zatímco výborná vína byla v ročnících 2013 nebo 2015. Pokud se týká kvality vín loňského ročníku, myslím si, že půjde spíše o průměrný ročník.

Vystupují v chuti vín hořčinky?

Z hlediska technologie zpracování dominují ve vínech hořčinky, proto je s nimi potřeba neustále pracovat. Je první dekáda března, vína se nyní školí, a stále jsou ještě možnosti je dát do pořádku. Někteří vinaři říkají, že loňský Müller Thurgau má výraznější hořčiny. Při degustaci vín v Tupesích jsme museli konstatovat, že u vzorků zmíněné odrůdy od některých vystavovatelů nebyly hořčiny patrné. Takže je to otázka názoru, ale také toho, jak ten či onen vinař hrozny Mülleru Thurgau zpracoval.

Mrzí vás, že lidmi jsou tak trochu vytlačována suchá vína a raději sáhnou po těch sladších, která některým degustátorům více chutnají a prosazují je?

Nic proti jejich chutím nemám, ale brojím proti doslazovaným vínům, v nichž je hodně řepného cukru.

Vizitka Josefa Bičana

Pětašedesátiletý Josef Bičan žije v Traplicích. K pěstování révy vinné a výrobě vína z jejích hroznů ho od mládí vedli tatínek Josef, stařeček Petr Novotný a jeho syn František. Samostatně začal vinařit před 40 lety. Šestatřicet let vlastní oprávnění k degustátorské činnosti nejen v Česku i v zahraničí.