Naposled se socha podle jeho slov opravovala někdy před 10 lety. „Nejspíš se vytvoří nová kopie. To víte, je to ze dřeva a venku na sluníčku to nevydrží věčně,“ poznamenal Zbyněk Šeda.

Jednu ze starších replik mají podle Aleše Kapsy uloženu v Muzeu J. A. Komenského. „Máme tam jeden exemplář s chybějící rukou. Holt se na něm podepsal zub času,“ prozradil Aleš Kapsa.

VIDEO: Nový aquapark v Uherském Brodě z výšky

K Černému Jankovi se mimo jiné váže legenda z doby, kdy do našeho kraje vpadli divocí kuruci, před nimiž prchali lidé z okolních dědin do měst, aby si zachránili holý život. Měšťané viděli, že se nepřítel chce zmocnit města, a proto se připravili na jejich útok. Kuruci vyslali k městu zvědy, kteří je objížděli, aby zjistili, ze které strany by se mohli města zmocnit. Měšťané hlídali hradby dnem i nocí, až konečně zmořeni únavou zanechali na šancích jen hlídky. Před baštami bylo naprosté ticho, nikde nebylo nic podezřelého. Tak se dovedli kuruci ukrýt. Měšťané již mysleli, že k útoku nedojde, a proto i stráž na hradbách nebyla dosti opatrná.

Kurucové však bděli. Jedné tmavé noci počaly se k městu plížiti temné postavy a nepozorovány dostaly se až k hradební zdi. Opatrně přistavovaly žebříky a již se po nich vzhůru drápaly. Jeden z útočníků, patrně náčelník, hradby slezl. Hledal místo, kudy by se jeho lidé snadno dostali do města. Tápal podél černající se zdi, u níž bylo plno kamení, šel co noha nohu mine, tiše, opatrně, ale najednou zakopl a byl by se natáhl, kdyby se nebyl náhodně zachytil za jakýsi provaz, visící na hradební zdi. V tom okamžiku zazněl nad jeho hlavou nočním tichem hlas zvonu na poplach. Provaz byl totiž od zvonu, který visel poblíž brány a kterým se včas nebezpečí šturmovalo. Rázem probudily se stráže, strhl se hluk a křik, zděšení obránci města zahlédli ve světle loučí nepřítele na hradbách. Rozzuřil boj muže proti muži. Kuruci byli z hradeb sehnáni. Jejich náčelník byl zajat a souzen útrpným právem. Nechal svůj mladý život v městské mučírně.

Na památku této příhody byl postaven ve výklenku radniční věže pod hodinami Černý Janek, aby před začátkem každé hodiny připomínal Broďanům, jak bylo jejich město zachráněno před kuruckými hordami.