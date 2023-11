„V létě pokračoval trend, který vidíme už takřka rok. Trvající vysoké úrokové sazby komplikují lidem pořízení vlastního bydlení, proto mají o nájemní bydlení tak vysoký zájem. A všude tam, kde poptávka převyšuje nabídku, obvykle roste i cena. Průměrná činže tak v Česku poskočila o více jak čtyři procenta, což je ve srovnání s předchozími obdobími poměrně vysoký růst,“ uvedl Petr Hána, ředitel oddělení zaměřeného na nemovitosti a stavebnictví v poradenské společnosti Deloitte.

Léta pusté území mění v arboretum. Vizovičtí se těší na nové místo k odpočinku

Podle průzkumu se ve Zlíně aktuálně byty pronajímají v průměru za 260 korun na metr čtvereční.

„Myslím si, že daná cena odpovídá. Je však nutné si uvědomit, že je to průměrná cena nájmu všech velikostí bytů,“ uvedl Miroslav Zvonek, zlínský realitní makléř a jednatel Agentury Zvonek.

„Z mé zkušenosti se cena v každém segmentu/velikosti bytů (1+1, 2+1, 3+1, 4+1 a větší) vyvíjí jinak. Je to dané i tím, jaká je u dané velikosti bytů konkurence. Například u malých bytů 1+kk/1+1 velké změny cen nevidím, tady jsou ceny relativně stabilní, protože to jsou většinou investiční byty a je jich relativně dostatek,“ vysvětlil Zvonek.

Vánoční cukroví? Ceny stejné jako loni, s objednávkou ale nečekejte

„Větší dlouhodobý růst ceny vidím hlavně u novějších a luxusnějších bytů 2+1/3+1, kterých je na trhu méně a zpravidla se velmi rychle obsadí, poptávku po nich máme velikou,“ dodal.

Vyšší cena než v Olomouci či Ostravě

Ceny nájmů ve Zlíně jsou podle dat dlouhodobě jedny z nejvyšších v Česku. Pro srovnání, například v nedaleké Olomouci je aktuální cena 247 korun, v Ostravě 206 korun.

„Je to podle mého názoru i tím, že středněpříjmové rodiny jdou nyní raději bydlet do nájmu - nového a luxusního, než aby si kupovali vlastní bydlení. Buď v současné době na hypotéku nedosáhnou a nebo si také někteří spočítali návratnost investice do nového bydlení, kdy při současných cenách nemovitostí se mnohem více dlouhodobě vyplatí bydlet v nájmu,“ popsal Miroslav Zvonek. Dodal, že se také často setkává s klienty, kteří svou nemovitost, která je pro ně již malá, pronajímají a jdou bydlet do většího v nájmu.

Město prozradilo, jak bude letos vypadat vánoční strom na náměstí Míru ve Zlíně

Vyšší ceny nájmů jsou podle něj ve Zlíně dány i geograficky.

„Zlín leží v údolí a na rozdíl třeba od Olomouce či Ostravy, které jsou na rovině, není jednoduché najít vhodné stavební parcely pro velkou bytovou výstavbu. Zjednodušeně řečeno - Zlín se již nemá kam rozšiřovat. Pokud je tedy malá nabídka, je vyšší poptávka a tím i vyšší ceny,“ vysvětlil realitní makléř.

Ceny ve Zlíně vzrostly o 1,2 procenta

Více než ve Zlíně zaplatí za nájem bytu lidé v Brně (350 korun), v Pardubicích (266 korun), v Praze (388 korun) a ve Středočeském kraji (262 korun).

Zatímco v průměru vzrostly ceny v posledním kvartálu napříč Českem o 4,6 procenta, ve Zlíně došlo k nárůstu pouze o 1,2 procenta.

Nejhezčí budova v zemi? Dřevostavba ze Zlínského kraje

„Z tohoto čísla se toho nedá moc vyvozovat. Je běžné, že se v některém měsíci v daném městě, například ve Zlíně, zrovna dokončil nějaký developerský projekt - například bytový dům, ve kterém se nabízí třeba hned 30 bytů k pronájmu, což jsou většinou drahé a luxusní byty, a takové množství již dokáže statistiky ovlivnit,“ upozornil Miroslav Zvonek.

Obecně však pokles cen nájmů ve Zlíně neočekává.

„V současné době je stále poptávka vysoká, hlavě po dražších a novějších bytech. Navíc do budoucna s nestabilními cenami energií je možné očekávat spíše další růst cen nájemního bydlení,“ uzavřel realitní makléř.

Nový byt ve Zlíně? Může stát i dvacet milionů korun. Podívejte se, kde se staví