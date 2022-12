„Náš ceník aktualizujeme zpravidla každé dva roky, tak aby byl růst našich cen plynulý. Tato frekvence změn ceníku byla s ohledem na dosavadní růst cen a inflaci dostatečná. Dnešní mimořádná ekonomická situace si však vyžádala mimořádnou úpravu ceníku,“ sdělil Deníku ředitel Aquaparku Uherské Hradiště Jiří Durďák.

Ceník vstupného tam byl podle jeho slov aktualizován v únoru 2020, následně v červnu 2022 a k poslední, mimořádné úpravě došlo k 1. prosinci.

„Ceny se poslední úpravou ceníku zvýšily v závislosti na typu vstupenky, v rozmezí od 20 do 40 korun na osobu. U zábavní zóny a saunového světa se cena vstupenky zvýšila v průměru o 10 procent,“ uvedl Jiří Durďák.

Aktuální úprava ceníku by tak podle něj měla umožnit provozovat hradišťský aquapark ve stávajícím rozsahu, se zachováním teplot bazénů i vzduchu a bez omezení jeho provozní doby.

Omezení provozu některých atrakcí

„Drobným omezením se ale nevyhneme. Jedná se o omezení provozu některých vodních atrakcí,“ poznamenal Jiří Durďák. Bude-li trend růstu cen a inflace odpovídat jeho prognóze, měl by tam současný ceník platit po celý kalendářní rok 2023.

Centrum pohybových aktivit (CPA) Delfín v Uherském Brodě kalkuluje s navýšením cen energií plynu a elektřiny od 1. ledna příštího roku oproti minulým cenám o zhruba 12 milionů korun ročně, z čehož zimního stadionu se týká částka zhruba 2,8 milionu, zbytek jde na vrub tamního aquaparku.

Tam vstupné naposledy zvyšovali podle ředitele CPA Delfín Vlastimila Šmída po čtyřech letech 1. července letošního roku, a to zhruba o 25 procent.

„Vstupné ale kvůli energiím aktuálně navyšovat nebudeme, rozdíl s náklady nám bude po dohodě krýt zřizovatel z rozpočtu města. Bilanci cen energií vyhodnotíme v průběhu prvního čtvrtletí roku 2023 a případně budeme reagovat úpravou ceníku k polovině příštího roku,“ sdělil Deníku Vlastimil Šmíd.

Stanovování cen je podle místostarosty Uherského Brodu Ladislava Kryštofa záležitostí vyžadující komplexní posouzení.

„Ceník aquaparku Delfín se letos již měnil, a to v červenci. Po dohodě s provozovatelem CPA Delfín jsme nechtěli přistoupit k úpravě cen hned po dalším půlroce. Máme obavu, že by v dnešní těžké době mohl nastat opačný efekt a návštěvníků by mohlo podstatně ubýt. Proto chceme podpořit sportovní aktivity, jak v aquaparku, tak i na zimním stadionu,“ dodal Ladislav Kryštof.