Jalubí /FOTOGALERIE/ – Nedostali se k domu, neměli kde zaparkovat, brodili se bahnem do obchodu. Tyto útrapy však s koncem minulého roku zmizely. Obyvatelé Jalubí si teď naopak mohou užívat krásné centrum obce i novou cestu za tamním potokem.

„Náves včetně kilometrové místní komunikace je opravdu parádní dílo. Zatímco v centru obce byl rozsah prací větší, u našeho domu byla do týdne komunikace hotová. Bydlíme totiž u jejího konce," svěřil se jalubský senior Jiří Foltýn. S úsměvem podotkl, že jeho soused Josef Korvas si libuje, že se prý po pětašedesáti letech života konečně dočkal pěkné asfaltové silnice k jeho domu.

O její rekonstrukci uvažovalo zastupitelstvo obce už několik let, ale nejprve bylo třeba opravit průtah vesnicí. S právě na cestu za Jalubským potokem byl tehdy sveden veškerý provoz, takže dostala pořádně zabrat.

„Dokumentaci na její opravu jsme měli už dva roky připravenu. Když se objevila výzva ROP na revitalizaci středu obcí, jen jsme museli původní dokumentaci dopracovat," prozradil starosta obce Karel Malovaný.

Při nové silnici vznikly odpočinkové zóny s mobiliářem a odstavná stání pro osobní automobily. Před bývalým obchodním domem Jednoty byl postaven stabilní dřevěný prodejní stánek, který budou moct bezplatně využívat do vesnice přijíždějící prodejci. Svůj díl péče dostala i zeleň na návsi a historická studna před Bednářovým, která byla obložena kamenem a zastřešena.

„Na místě obnovené studny byla jedna z prvních studánek v obci. Když se podle jedné z pověstí u ní pocestní umyli, vzájemně se sobě líbili, jak jsou čistí a navzájem si řekli: ,ja lúbí´. A to byl možná základ ke vzniku názvu naší obce," připomenul dávné časy nejlepší starosta Zlínského kraje za léta 2010 až 2014.

Omezení v průběhu stavby byla poměrně značná, starosta oceňuje, že obyvatelé byli trpěliví. „S lidmi jsme jednali už před zahájením stavby i v jejím průběhu. Někteří se s auty nedostali domů a museli je odstavovat na místa k tomu určená. Největší problémy nastaly při bagrování komunikace a jejím rozšiřování v době nepříznivého počasí," poznamenal Karel Malovaný.

„Z nové komunikace a upravené návsi mám radost. Ale v průběhu jejich rekonstrukce se zákazníci mnohdy za deště brodili do naší prodejny blátivým terénem. Teď jsou ale pěkným centrem vesnice nadšeni," pochvaluje si oživení centra Jalubí Petr Kovalčík, majitel zahradnictví a prodejny zahrádkářských potřeb.

Tvář obce vylepšila i vhodně volená výsadba velko i malokorunných stromů původní druhové skladby, chodníky, odstavná stání pro automobily a vybavená odpočinková místa.

„Už se moc těším na posezení na nových lavičkách před nákupním střediskem, na to, jak si na nich babičky jdoucí z nákupního střediska budou moct dovyprávět své příběhy. No, nebude to idylka," položila řečnickou otázku paní Jiřina, která chtěla zůstat v anonymitě.

Práce trvaly od června do prosince a přišly na 12 milionů korun, dotace ROP Střední Morava pokryla 5,9 milionu. „Zbývajících šest milionů jsme uhradili z prostředků obce, přesto jsme zůstali absolutně bez dluhů," neskrýval radost starosta Karel Malovaný.