Uherské Hradiště - Zvýšenou trpělivostí se budou muset od těchto dnů obrnit všichni ti, kteří zamíří na Komenského náměstí k Základní škole UNESCO či k obchodní akademii v centru Uherského Hradiště.

Cestou mezi ZŠ UNESCO a obchodní akademií už neprojedete. | Foto: DENÍK/Jiří Kordovaník

K již probíhající výstavbě nového multifunkčního domu před Klubem kultury se totiž včera přidaly práce na úpravách veřejných prostranství v blízkosti náměstí.

„Úpravy tohoto prostoru určitě vítám. Co jsem na internetu viděla, bude to nejspíš vypadat hezky. Jen nevím, jestli je šťastné řešení začít s pracemi v centru města v tomto ročním období, plném deště a bláta," uvedla Ludmila Míšová, která před ZŠ UNESCO při čekání na dceru pozorovala činnost pracovních strojů podél komunikace.

Na nástup dělníků se museli připravit i v samotných školách. „Práce pro nás samozřejmě budou znamenat po nějakou dobu méně pohodlné docházení do naší budovy, nicméně za ten výsledek určitě stojí, abychom to chvíli vydrželi. Navíc jsme náhradní přístup do školy zajistili maximálně bezpečný, tak aby nebyli žáci a učitelé nijak ohroženi," konstatoval Jiří Durďák, ředitel Obchodní akademie, Vyšší odborné školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Uh. Hradiště. Ta musí kvůli pracím uzavřít svůj hlavní vchod z Komenského náměstí a využívat vchod od parku v ulici Nádražní. I k němu ovšem bude kvůli opravám komplikovanější přístup. Park u obchodní akademie totiž bude pro veřejnost po celou dobu prací zcela uzavřen. Budou v něm vysázeny nové stromy a keře, výrazných úprav se dočkají chodníky. Úpravy centra města uzavřely až do 18. prosince také příjezdovou komunikaci k Základní škole UNESCO, k Mateřské škole Komenského i obchodní akademii. Náhradní přístup k mateřské škole bude zajištěn od ulice Kollárova. „Pro případné parkování vozidel při svozu dětí do školy a ze školy žádáme rodiče, aby využívali parkoviště v ulici Stojanova," nabízí další alternativu mluvčí města Jan Pášma. U školy vznikne zcela nová ulička, která propojí Komenského náměstí a kruhový objezd u budovy správy sociálního zabezpečení.

Zatímco Komenského náměstí dostane především novou dlažbu, v ulici Svatováclavská se rovněž změní systém parkování pro vozidla. Ta se v budoucnu budou řadit kolmo k chodníku do „zálivek" mezi jednotlivými stromy. Mělo by tam také dojít k navýšení parkovacích míst o pět vozidel.

Výdaje na veškeré úpravy dosáhnou částky 23,8 milionu korun. Pětaosmdesát procent těchto nákladů pokryje dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava, zbytek uhradí město z vlastního rozpočtu. S ukončením prací se počítá v květnu 2015.