Centrum Akropolis utlumuje činnost. Chybí mu peníze od státu

Seřizovači a obsluha číslicově řízených strojů Seřizovač CNC. Požadované vzdělání: nižší střední odborné. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: Nutná znalost technologie obrábění, orientace ve výkres. dokumentaci, praxe velkou výhodou, kusová výroba, upínání nástrojů do kleštin, měření korekcí nástrojů a zadávání do stroje, upínání obrobků do stroje, najíždění 3D sondou atd., fir. mobil + SIM karta, obědy zdarma, fir. oblečení a další benefity, kontakt telefon nebo e-mail.. Pracoviště: Mercut s.r.o. - pracoviště st.město, Velehradská, č.p. 2162, 686 03 Staré Město u Uher.Hrad.. Informace: JIří Ryška, +420 775 048 733.