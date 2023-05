„Mají-li být v Uherském Hradišti zrušeny dvě ze tří stávajících poboček České pošty, nepovažuji to za dobré rozhodnutí,“ řekl před časem, ale verdikt České pošty se mu stejně nepodařilo zvrátit.

Přesto by ale vedení hradišťské radnice podle jejího mluvčího Jana Pášmy chtělo ještě nahlédnout do detailní analýzy pro režim projektu Pošta partner plus, aby jeho fungování mohlo případně předat k posouzení orgánům města.

První viditelnou vlaštovkou změn, přicházejících do budovy pošty na Masarykově náměstí, se uprostřed května stala po několika měsíční odstávce tamní plošina pro vozíčkáře, respektive její výměna za zbrusu nový kus.

„Už se instaluje fungl nová, protože ta dosavadní byla zcela nevyhovující. Máme přislíbeno že nejpozději 30. června bude v provozu, ale věřím, že bude fungovat ještě dřív. Momentálně bohužel musí zákazníci používat zvonek,“ řekla Deníku vedoucí oblastní pošty Uherské Hradiště Jana Polehňová.

Se zvonkem ale není spokojena Věra Klinkovská. „Osobně si nedovedu představit zákazníka, jak po zazvonění například přebírá od pracovnice pošty větší obnos peněz přímo na ulici,“ poznamenává seniorka.

V souvislosti s uzavíráním pošt ale ve vzduchu visí daleko významnější otazníky. Například, co bude s osazenstvy končících poboček pošt v Mařaticích i na sídlišti Štěpnice? Podle slov mluvčího České pošty Ivo Vysoudila dostali zaměstnanci uzavíraných poboček nabídky v rámci firmy na jiné zaměstnání.

Co se týká případných úprav či rozšíření prostor pošty na Masarykově náměstí, tam se to podle Vysoudila momentálně teprve projednává, přičemž schváleno zatím nic není. Očekávaný nápor zákazníků na poště na Masarykově náměstí začátkem prázdnin má údajně napomoct řešit takzvaný vyvolávací systém.

„Pokud by se někdo chtěl vyhnout frontám, může se na pobočku dopředu elektronicky objednat. Po příchodu na poštu vyťuká svůj kód a pak už jen jde k okénku,“ tvrdí Ivo Vysoudil. Senioři, kteří si chodí vyzvedávat důchody na pobočku, si podle něj mohou zařídit odnos důchodů domů.