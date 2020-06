Kvůli krizové situaci způsobené pandemií totiž ztrácí portfolio cenných papírů výrazně na své hodnotě a náprava je očekávána až v řádu několika let. „Z tohoto důvodu si město vezme úvěr ve výši 150 milionů korun. S ohledem na prodloužení realizace některých investičních akcí by měl být čerpán v letech 2020 – 2021 a splácen v letech 2022 – 2026,“ informoval radniční mluvčí Jan Pášma.

Vzhledem k tomu, že finanční výbor neměl k záležitosti výhrad, nebyl proti a hlasoval pro schválení tohoto kroku také opoziční zastupitel Michal Dvouletý (Naplno pro Hradiště).

„Argumenty města byly celkem logické. Jde o rozhodnutí racionální a ekonomicky správné. Za sebe ale vnímám, že vedení radnice momentálně odsouvá řešení dopadů krize do budoucna. Požádal jsem proto, aby radnice přichystala jakýsi krizový plán, související s poklesem daňových příjmů v nejbližších třech letech, co by to pro rozpočet mohlo znamenat, kde by se dalo ušetřit, jak postupovat dál,“ řekl Deníku Michal Dvouletý.

Podobně, s drobnou výhradou, to vidí další opoziční zastupitel Jan Zapletal (Nestraníci pro Hradiště).

"Podpora samozřejmá. A vyjednaná úroková sazba je velmi solidní. Jedinou podmínkou, kterou máme je, aby šly peníze skutečně na investice do oprav ulic, silnic a zkvalitnění veřejného prostoru. Nesmí být projedeny úřadem a financovat zbytné věci, jako například nový docházkový systém pro úředníky na Městě zhruba za milion korun," doplnil Jan Zapletal.