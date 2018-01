Celnice jsou téměř opuštěné. Nevyužívá je ani kraj, ani obce

Před rokem 1993 to byla jen silnice vedoucí loukami nebo lesy, kudy se člověk dostal do druhé poloviny republiky. 1. ledna 1993 je ale zatarasily závory a kolem vyrostla menší či větší sestava buněk.

V nich seděli policisté, kteří hlídali nově vzniklou státní hranici.

Československo už neexistovalo, jen Česká a Slovenská republika. Hlídky se tam ale neohřály dlouho, po vstupu do Schengenu v roce 2007 zmizely.

Zůstaly jen buňky a cedule připomínající to, že už nejsme jeden stát.

Objekty hned ve třech obcích na Slovácku někde leží ladem, jinde je obec aspoň částečně využívá.

Druhá varianta platí pro největší ze státních přechodů v regionu ve Starém Hrozenkově.

Prostor převedl stát v roce 2009 bezplatně na Zlínský kraj, který osmnáct budov a pozemky o rozloze zhruba 28 tisíc metrů čtverečních částečně pronajímá obci.

Ta tam má například směnárnu nebo banku. Objekty ale podle slov tamního starosty Milana Vaculíka chátrají, protože je většina nevyužitá.

„Na místě je i poměrně nepořádek, protože si tam dělají pauzy kamioňáci. Chybí tam pro ně zázemí. Část objektů máme pronajatých do roku 2019, potom chceme s krajem jednat o převodu či prodeji celého přechodu,“ uvedl Milan Vaculík s tím, že co všechno by tam mohlo vzniknout, zatím prozrazovat nechce.

Jisté je pouze to, že by tam mělo vzniknout sociální zařízení.

Starosta dodal, že všechny objekty je potřeba opravit, vyměnit střechu, opadávající omítku vyspravit a provést nákladnou rekonstrukci řádově za několik desítek milionů korun.

Zcela jinak je to s o něco menším přechodem ve Strání.

Ten sice obec vlastní, ale objekty jen udržuje a v blízké budoucnosti s nimi nemá žádné plány.

„V nájmu je tam směnárna a sídlo firmy tam má jedna slovenská společnost,“ popsal starosta Strání Antonín Popelka.

V Březové by plány byly, ale pro obec jsou v současné době prioritou jiné záležitosti.

„Máme zpracovaný projekt na přestěhování celnice na opačný konec obce k Lopeníku. Zatím jsme zbourali jen přístřešek, který bránil v průjezdu komunikací,“ popsal starosta Březové Josef Trecha.

Z buněk by měl vzniknout rekreační objekt s ubytováním.