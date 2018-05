Čarodějné létání na košťatech v opevněném hradisku Modrá

Už léta patří k populárním lidovým zvykům na Modré magická filipojakubská noc, kdy se do tamního archeoskanzenu slétávají čarodějnice, čarodějové a čarodějčata.

Magické bytosti se v pondělí večer slétly už počtrnácté do Archeoskanzenu Modrá.Foto: DENÍK/Zdeněk Skalička

Na jejich velkém mezinárodním sletu, který uspořádala obec Modrá spolu s tamním skautským střediskem a skanzenem, se to jimi v pondělí večer v opevněném slovanském hradisku jen hemžilo.

„Slet si nenechalo ujít pětadvacet krásně svůdných eskymáckých, indiánských, australských, českých a slovenských čarodějnic, starších tři sta let, ale také přitažlivě i nepřitažlivě 150 vypadajících čarodějnic a čarodějů z řad dětí. Těch magických bytostí přišel dnes večer rekordní počet, takže nám pro ně pochyběly i letecké průkazy,“ vyprávěl s neskrývanou radostí Miroslav Kovářík, první muž Modré.

Slety čarodějnic se začaly na hřišti v Modré pořád před 23 lety, od roku 2005 se magické bytosti slétávají do archeoskanzenu. „Musely jsme si najít čas na technickou kontrolu a údržbu létajících strojů, košťat a metel rozličných velikostí, řádně jsme musely natrénovat start a dnes večer jsme si to zamířily na mezinárodní slet do archeoskanzenu,“ smálo se pobaveně kvarteto moderských čarodějek, jinak tří sličných dam jménem Lenka a Evy, alias Krákorky ze Zeleného dolíku, Krasomily, Josefíny a Hubertky.

„Porota byla touto čtveřicí doslova na kolena sražená. Jedna z nich mě chtěla dokonce políbit, ale když jsem viděl ty její zažloutlé zuby s velkými mezerami, s díky jsem odmítl. A možná mě to bude i mrzet,“ líčil své pocity starosta Modré.

Při sletu čarodějnic a čarodějů bylo dostatek dobrého pití nejen pro dospělé, ale i pro děti. Nechyběla ani hudba k tanci, k němuž vyhrávali místní kanci Lončáci. O třech zletilých čarodějnicích, které stanuly na pomyslném stupni pro Miss koště, rozhodla nejen nezávislá porota, ale také potleskoměr. Šerpy, šampaňské a volné vstupenky do destinací obce Modrá (archeoskanzenu a Živé vody) si odnesla Staroměstská čarodějka, Hubertka a Josefína, obě z Modré. Na čarodějnice a čaroděje všech kategorií, kteří si rádi odpočinou, čekalo volné úterý.