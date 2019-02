Slovácko – Pět let po odchodu příslušníků cizinecké a pohraniční policie se budovy bývalých areálů pohraniční stráže na Slovácku opět začínají plnit.

V prosinci roku 2007 vstoupila Česká republika do Schengenského prostoru a hraniční přechody podél českých hranic ztratily význam. Obce byly tedy nuceny tuto situaci nějak řešit. V současné době už našly skoro všechny využití. „Kromě jedné budovy bývalé celnice jsou v pronájmu všechny," prozradil starosta Starého Hrozenkova Milan Vaculík. Dvacet let po rozdělení Československa jsou budovy na bývalém hraničním přechodu Strání – Moravské Lieskové rovněž pronajímány. Slouží jako kanceláře a směnárna. Úplně jiným způsobem chtějí do budoucna řešit tuto situaci v Březové. „Budovy určitě nechceme rozprodat. Nechal jsem zpracovat projekt na zážitkový park za fotbalovým hřištěm, který by měl sloužit k ubytování i sportovnímu vyžití. Není však jisté, zda tento projekt bude nakonec realizován," objasnil starosta Březové, Josef Trecha.

Autor: Pavla Pinďáková