Dva panelové domy s 250 bytovými jednotkami, objekt centra Akropolis, ale i starou kotelnu v uherskohradišťské Staré Tenici získal po ročním vyjednávání se Zlínským krajem, který doposud všechny zmíněné nemovitosti vlastnil, soukromý investor ST development.

Ubytovna ve Staré Tenici. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Vojtěch Trubačík

Bytovky by měly být do dvou let kompletně opraveny. Pro současné nájemníky to má znamenat dočasné vystěhování i zvyšování nájmu.

Nejasná situace by mohla vzniknout vůči vzdělávacímu, rodinnému a dobrovolnickému centru Akropolis, které doposud sídlí v přístavku jednoho z panelových domů.

„Zatím nevíme, co s námi bude. Mluvili jsme nicméně již se zastupiteli budoucího vlastníka a máme od nich přislíbeno, že s námi i nadále do budoucna počítají,“ stručně komentovala Andrea Klofáčová současné dění okolo sídla centra Akropolis jako jeho statutární zástupce.

Nový Majitel plánuje velmi důkladnou rekonstrukci – od oken přes fasádu a výtahy až po lodžie, interiéry bytových jednotek a rozvody v celém domě.

„Nyní hledáme možnost, jak situaci řešit tak, aby se co nejméně dotkla nájemníků. Opravy budou probíhat pravděpodobně po jednotlivých patrech s tím, že nájemníky vždy na určitý čas přestěhujeme do prostor v tom samém objektu, které jsou nyní volné,“ nechal se slyšet jednatel ST development Petr Kvapil.

Zatímco panelové domy čekají rozsáhlé opravy, blízkou kotelnu nahradí úplně nový objekt.

„Plánujeme zbourat stávající objekt kotelny a na jejím místě postavit nový bytový dům s byty na prodej - jak investičními, které jsou většinou malometrážní a majitelé je využívají k pronájmu, tak většími, určenými k bydlení,“ prozradil Petr Kvapil.

V minulosti se přitom samotné vedení Uherského Hradiště snažilo přimět kraj, aby bytovky prozatím neprodával.

Město taktéž v minulosti poukazovalo na vodovodní uzávěry, které se nacházejí v jednom z prodaných objektů.

„Na tuto skutečnost jsme kraj upozorňovali, nicméně požadavky Hradiště nebyly akceptovány. Po kraji jsme chtěli zahájit jednání o přímém převodu nemovitostí městu za úplatu nebo formou účelového daru,“ krčil rameny mluvčí uherskohradišťské radnice Jan Pášma.

Konkrétní podmínky prodeje včetně upřesnění pokračování centra Akropolis či provozování vodovodních uzávěr upřesnila Slováckému deníku mluvčí Zlínského kraje Adéla Kousalová.

„Nový vlastník deklaroval nejen k uzavření dalších nájemních vztahů se zájem současnými podnájemníky, ale také s centrem Akropolis, kde je již podepsána smlouva o smlouvě budoucí s nájmem za stejných podmínek,“ uvedla Adéla Kousalová s tím, že vodovodní uzávěry by měly být bezúplatně převedeny do rukou Hradiště.

Soukromý investor ST development pak byl krajem vybrán díky nejvyšší nabídce.

„Znalecký posudek stanovil cenu za celý komplex na téměř padesát milionů korun. Kupní cena si nicméně vyšplhala na částku přes sto milionů,“ dodala Adéla Kousalová.

K mírnému navýšení nájmů má nicméně podle Jana Baráka z realitní kanceláře Sluneční reality, která má na starosti smluvní vztahy, nakonec dojít.

„Nově budeme chtít za garsonku 5600 korun i s energiemi, u dvojpokojového bytu pak devět tisíc korun. Pořád se nicméně pohybujeme daleko pod tržní cenou nájmů,“ vysvětlil Jan Barák.