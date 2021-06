V Bez roucha ztvárnila Libuše Šafránková roli Poppy Norton-Taylorové, ve Slováckém divadle postavu hrála Petra Staňková. „Měl jsem na paní Šafránkovou telefon z jednoho natáčení, a tak jsem jej Petře dal, aby jí zavolala a dozvěděla se, jak slavnější kolegyně k roli přistupovala,” vzpomíná herec Josef Kubáník.

A Petra skutečně neváhala a do Prahy zavolala.

„Prostě jsem to udělala. Samozřejmě jsem cítila trochu vzrušení, že volám Popelce, ale velké nervy jsem z toho neměla. Kdyby se mnou nechtěla mluvit, maximálně by mi to položila,“ směje se mladá herečka. Jedním dechem ale dodává, že nic takového se nestalo, právě naopak.

„Paní Šafránková byla moc miloučká a nesmírně hodná. Povídaly jsme si o tom, jak komedii hráli oni v Činoheráku, jak jsme inscenaci pojali my, jaké vtípky kde vznikly. Samozřejmě jsem ji pozvala i na premiéru a i když nemohla přijet, moc se zajímala o to, jak nám to dopadlo. Psaly jsme si esemesky a byly ještě nějakou dobu v kontaktu. Znamenalo to pro mě opravdu moc,“ vzpomíná Petra Staňková.

Po premiéře Bez roucha poslali divadelníci Libuši Šafránkové dárky – program k inscenaci, láhev vína.

„Hned mi volala. Říkala, jak měla celý den smůlu. Dopoledne jim někdo poškrábal auto, pak si pan Abrhám zlomil ruku a díky našemu dárku se jí den rozsvítil,” vybavuje si uherskohradišťská herečka Petra Staňková a smutně dodává, že jí středeční den s odchodem Libuše Šafránkové naopak zhasnul.

Petra Kučerová