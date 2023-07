/ROZHOVOR/ Rehabilitační péče nemocnice ve Valašském Meziříčí je vyhledávaná nejen ve Zlínském kraji, ale i mimo region. Velkou zásluhu na vzestupu a prestiži oboru má primářka rehabilitační péče Věra Fajkošová, která v nemocnici pracuje už téměř třicet let.

Primářka rehabilitační péče nemocnice Agel Valašské Meziříčí Věra Fajkošová. | Foto: Deník/Iva Nedavašková

Odbornou pomoc ve Valašském Meziříčí vyhledávají i mediálně známé osobnosti. Pacientem primářky Fajkošové byl nedávno například taneční mistr a porotce televizní soutěže Stardance – když hvězdy tančí Zdeněk Chlopčík.

Se kterými obtížemi k vám nejčastěji míří pacienti?

Jsou diagnózy, s nimiž se na oddělení setkáváte ve větší míře?

Na lůžkovém oddělení se specializujeme hlavně na rehabilitační péči o pacienty po totálních endoprotézách kyčlí a kolen. Na ambulanci chodí lidé s úrazy a bolestí v zádech. Věková hranice pacientů je široká, od dětských pacientů až po seniory. Nejvíce klientů máme mezi 65 až 80 lety.

Jak dlouho k vám docházejí pacienti cvičit, než se jejich stav zlepší a mohou zpět do běžného života?

Na ambulanci trvá léčba většinou měsíc, ale velmi záleží na jednotlivých klientech. Pokud pacient nechce, nezlepší se nikdy. Pokud ano, progres je rychlý.

Lůžková rehabilitace je vyhlášená nejen v celém kraji, ale i mimo náš region a také v Čechách. Čím si to vysvětlujete?

Oblíbenost naší lůžkové rehabilitace je určitě v odbornosti fyzioterapeutů, v přístupu celého personálu k lidem. Snažíme se chovat tak, jak bychom chtěli, aby se druzí chovali k nám. Oddělení dýchá domácí, vstřícnou a srdečnou atmosférou. Personál bez úsměvu zde neuvidíte.

Jak vypadá váš den? Co vše vaše profese vlastně obnáší?

V sedm hodin začíná vizita na oddělení, administrativa s propuštěním a příjmy pacientů, rozpis lékařské dokumentace, práce s fyzioterapeuty, všeobecnými sestrami. Od jedné hodiny do tří mě čeká práce s ambulantními pacienty. Ale umím i relaxovat. Buď na rybách nebo tancem, který s manželem děláme už dobrých deset let. V Ostravě pod vedením manželů Chlopčíkových a ve Valašském Meziříčí u manželů Jarešových. Všem tento druh relaxu vřele doporučuji.

Paní primářko, střídáte rehabilitační ambulanci s lůžkovou částí, jak se dají skloubit tyto činnosti na obou pracovištích?

Když jsem nastoupila, byla zde pouze rehabilitační ambulance, která byla popelkou mezi ostatními odděleními. Jak poskytovanou péčí, tak umístěním v suterénu, téměř bez přístupu denního světla. Dnes máme kromě ambulance i lůžkové oddělení, které vzniklo v roce 2007 během působení ředitele nemocnice Milana Leckéšiho. Dělat ve dvou lékařích na ambulanci a lůžku je často hektické a vyčerpávající, ale máme kolem sebe skvělý kolektiv, tak se to vždy nějak zvládne.

Je něco, co vás na vaší profesi nejvíc překvapilo nebo v čem se původní představy lišily od skutečnosti?

Nejvíce mě překvapilo, že někteří klienti nechtějí, abychom jim pomohli a daný stav jim vyhovuje. Nejsou ochotni pro sebe nic aktivně udělat a pomoc zdravotníků jen využívají.