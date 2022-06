Busta Masaryka přežila socialismus vystavená na fasádě školy v Horním Němčí

Během devíti měsíců, za peníze Rakousko-uherského císařství postavili v roce 1912 v Horním Němčí budovu školy, která letos slouží místním už 110 let. Největší mírou se o to zasadil tehdejší tamní starosta František Čech, který osobně při audienci ve Vídni přesvědčil císaře Františka Josefa I., aby stavbu školy finančně podpořil. A císař to udělal.

Busta TGM na fasádě ZŠ Horní Němčí | Foto: Deník/Pavel Bohun