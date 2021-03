Asi není na Slovácku nikdo (a nemyslím tím jenom folkloristy), kdo by neznal cimbálovou muziku Burčáci z Míkovic. Jejich popularita je nezměrná, přestože nekoketují s přesahy do jiných hudebních žánrů, jako mnohé cimbálovky.

Ve Vlčnově na Jízdě králů 2008 (polední přestávka...). | Foto: Miroslav Potyka

Letos si kapela připomíná 55 let své existence – jestli výročí připomene nějakou akcí, to je vzhledem ke koronavirové pandemii ve hvězdách. Ale třeba k tomu dojde až za rok – ostatně: 20. výročí Burčáci také slavili jako „Oko“ (21), s ročním skluzem… Primáš Fanoš Holmes Ilík k tomu dodává: „Pokud by se situace vylepšila, pokusím se přemluvit staré skarby, abychom v Míkovicích udělali besedu a pozvali bývalé příznivce. Téměř bez připraveného programu, improvizovaně…“.