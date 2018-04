Budoucí kunovický král hraje florbal a má rád matematiku

"Tento strýček nemajú rádi hrášek a náš král sa jmenuje Adam Škrášek. Hýlom, hýlom." Prozradil v jedné z vyvolávek v neděli vpodvečer veřejné tajemství člen tamního dětského folklorního souboru Kunovjánek.

Program Na krála, matičko, na krála odstartoval velikonoční besedu s představením letošního panovníka jízdy králů, která se v Kunovicích uskuteční 18. - 20. května.

Třináctiletý Adam Škrášek se prý této role zprvu obával, teď ale už začal trénovat jízdu na koni a nejvíc se těší na to, jak ho budou všichni poslouchat, když bude král.

"Trochu se ale bojí toho, že bude neustále středem pozornosti," prozradila na syna Andrea Škrášková, královská matka.

Ona stejně jako její manžel Josef mají k folkloru vřelý vztah. Josef Škrášek se účastnil obnovené jízdy králů v Kunovicích v roce 1996, byl jedním z jezdců.

"Strýcové mého muže jeli jízdu králů i jako páže a praporečník," zapátrala Andrea Škrášková.

Sedmák Adam, který má ve škole nejradši tělocvik a matematiku, však bude hlavní postavou. Celé to však nebyl jeho nápad, ale přišli s tím rodiče.

"Asi před čtyřmi lety jsme v době, kdy se konala jízda králů, oslovili paní starostku a organizátora jízdy králů pana Staška s tím, že pokud by byl z jejich strany zájem, rádi krále někdy v budoucnu vypravíme," přiznala Andrea Škrášková.

Loni před Velikonocemi si s nimi dali schůzku a zeptali se, zda vypraví Adama za krále.

"Jestli se do toho pustíme, to ale musel rozhodnout sám Adam – nakonec on bude král. Myslím že to pro něj bylo s ohledem na to, že neví do čeho jde, těžké rozhodnutí, ale nakonec řekl ano. A tak to celé začalo…" popsala královská matka.

Vzhledem k tomu, že oba jejich synové, Adam a Dominik, chodí do Kunovjánku, kroje mají vlastní, jen ten ženský si bude Adam muset půjčit. Budoucí král, jež hraje závodně florbal, se navíc musí naučit jezdit na koni. Už na tom ale začal pracovat.

"Koně bude mít z Květné u Poličky, bude to kobylka Agáta, na které jeli i Adamovi předchůdci – Adam Hlaváč a Radovan Siman," doplnila Andrea Škrášková.