Nevíte, jak naložit s přečtenými knihami, které třeba léta zbytečně leží ve vaší knihovničce? Vyhodit je do kontejneru nebo je spálit v kamnech, to je velice jednoduchý způsob. Ale je to škoda.

Je třeba se zamyslet, zda by vám trocha úsilí nestála za to, potěšit přečtenými knihami někoho jiného a zanést je do 28. února do Československého kulturního centra (ČSKC), a to v provozní době kanceláře.