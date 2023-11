Jedenáctý listopad se svátkem všech Martinů letos připadl na druhou listopadovou sobotu. Hold všem Martinům a buchlovickému kostelu zasvěcenému svatému Martinovi vzdali o víkendu v městyse pod Buchlovem pompézními martinskými hody.

Buchlovice ovládly o víkendu svatomartinské hody s právem | Foto: Deník/Zdeněk Skalička

Ty měly i letos všechno, co k nim patří. Stoly se prohýbaly pod mísami plnými dobrot, víno i kořalka tekly proudem, lidé byli slavnostně rozparáděni, a dokonce kohouti o hodovém víkendu prý kokrhali hlasitěji než obvykle. A jako tradičně nechyběly při buchlovických hodech ani dva stárkovské páry.

Krátce po sobotní desáté hodině dopolední vyrazili od restaurace Záložna krojovaní šohaji, vedení starším stárkem Vítem Michálkem (22), studentem medicíny na lékařské fakultě Masarykově univerzity v Brně.

„Mojí zálibou je folklor, hra na housle, a kromě toho a rád tančím ve Folklorním souboru Buchlovice,“ svěřuje se vládce hodové chasy Vít Michálek.

V roli mladšího stárka mu sekundoval Jan Večeřa (17), který kráčel v hodové chase třetím rokem.

„O hody jsem se zajímal od raného věku. Mezi moje koníčky patří folklor a hudba, kterou studuji na konzervatoři v Brně,“ řekl bez chlubení mladší stárek.

„Ač su šohaj velmi mladý, se stárkováním vím si rady. To dosvědčí všecí tady, tak už hody povol, mami!“ jedním dechem vychrlil prosbu své mamince, starostce Buchlovic, Pavle Večeřové.

„To ses lekl, synku, co? Já sem eště hledala šnuptychl na bečání. Ten budu na tyto hody opravdu potřebovat. Je to totiž 25 roků, co jsem já byla za mladší stárku spolu s mojí starší sestrou Petrou, která na sebe vzala roli starší stárky,“ odpověděla synovi Jeníkovi jeho maminka, starostka Buchlovic.

K dobru dodala, že letos je to 50 roků, co byl za stárka jejich pantatíček. A tehdy byly ty hody stejně jako každé jiné, včetně těch letošních, velice veselé.

A která děvčica letos pomáhala stárkům stmeloval buchlovickou hodovou chasu? Byla to jednadvacetiletá Barbora Březinová, studentka nutriční terapie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy.

„Musím vám, šohaji, poděkovat za všecky děvčice, že jste je pozvali k té buchlovské muzice. Tím pro vás krojovaní šohaji tyto hody neskončí, jak si tu s oblibou říkáte. Vždyť každá dívka si s vámi ráda zatančí a překrásné vzpomínky tak získáte,“ nechala se s úsměvem slyšet mladší stárka Barbora Březinová.

Roli starší stárky na sebe vzala Eliška Vojáčková (24), studentka navazujicí magisterské studium Odpadového hospodářství na Mendelově univerzitě v Brně.

„Do kroje mě oblékli rodiče již v 17 měsících. A od té doby chodím pravidelně v kroji. Jako malá jsem chodila do Pentličky a do souboru Děcka z Buchlovic. Od 15 let jsem začala chodit v buchlovské chase. S Vítkem jdeme letos pošesté spolem v kroji,“ svěřila se starší stárka Eliška Vojáčková.

Jedním dechem dodala, že se loni s Vítkem domluvili, že by mohli letos působení v chase završit v jejím čele, a to jako starší stárci.

„U nás v rodině už stárci byli. Jako starší stárka moje teta a mladším stárkem byl můj táta. Moje máma má také blízko k folkloru. Mezi mé koníčky patří hudba, folklor a sport, hlavně tedy fotbal. Letošní hody jsou pro mne kromě stárkování speciální v tom, že v chase jde poprvé můj mladší bratr,“ hýřila elánem starší stárka Eliška Vojáčková.

Když si chasa vedená právoplatně zvolenými stárky přišla k restauraci U Páva za radními a starostkou městyse Pavlou Večeřovou pro povolení hodů, poučení jim dala.

„No dobře. Tak teda, starší stárci, Vítečku a Eliško, mladší stárci, Jeníčku a Barborko, vzali jste na sebe zodpovědnost, že hody proběhnou tak, aby se na ně jen v dobrém vzpomínalo. A já vám přeju, aby to opravdu tak bylo. Za takové hody se ani my stydět nemusíme a vesele se s vámi pobavíme. Budiž tedy, ať jsou ty naše martinské hody zahájeny a slaveny, jak se patří,“ popsala své pocity první žena městyse Buchlovice Pavla Večeřová.

Na srdce kladla hodové chase, aby se všech šarvátek a půtek vyvarovala, pořádek si na hodových zábavách s dechovkou Buchlovjané, cimbálovkou Oskoruša a kapelou LCR zachovala a pořádek zjednala. A na právo, aby si buchlovičtí šohaji přespolními sáhnout nedali, a po celou dobu hodů se veselili a dobře se bavili.