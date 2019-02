Den zasvěcený dobrotám se letos konal poprvé a vznikl na popud Národního památkového ústavu, který se snaží památkové objekty oživit. „Moc jsme nevěděli, kolik surovin bude potřeba, kolik lidí přijde, takže spíše testujeme. Je to hektické, sám jsem s přípravami končil v šest ráno. Ani nevím, kolik nás na to je. Ale vidím, že málo,“ rozhlížel se spokojeně po hradním nádvoří plném návštěvníků kastelán Rostislav Jošek.

Ti se střídali u stanovišť, na kterých se opékalo selátko, ryby, udil kořeněný sýr ve speciálním dýmníku, který si v sobotu odbyl svou premiéru. Nechyběly méně tradiční sladké borůvkové i slané houbové kaše a tetičky z Ježova, které nabízely čerstvé máslo. „Ale dostanou na zadek, nezpívají,“ zlobil se na oko kastelán.

S manželem a třemi dcerami na Buchlov až ze Zádveřic dorzila Radka Brhová. „My tyto akce vyloženě vyhledáváme kvůli dětem, je tu program pro celou rodinu. Kromě prasátka jsme ochutnali snad už všechno, ale dětem stejně nejvíc chutná chleba s máslem,“ usmívala se maminka.

Pravé středověké kulinářské hody ale čekaly na ty návštěvníky, kteří se vydali do útrob hradu na specální gastro okruh. „Na prvním stanovišti v kapli se věnujeme historii nápojů od vody přes minerální prameny a ovocné šťávy až k pivu, vínu a medovině, samozřejmě s ochutnávkou a scénkou pojednávající o tom, jak v 11. století bylo zakázáno lihovarnictví. Ve velkém rytířském sále se servíruje pivní polévka s jáhly, dále křepelky, daněk a pečené ryby nebo bažant, každé maso je přelité jinou omáčkou. No a v černé kuchyni čeká něco hradních sladkostí. Tady máme mimo jiné skutečnou raritu, v jedné knize jsme našli starý recept na takzvané spánevné,“ popisovala správkyně hradního depozitáře Libuše Miluková malé koláčky smažené na sádle a plněné rozvařeným ovocem. Ty se podávaly v měšťanských vrstvách na konci slavnostního oběda.

Celý den hradní správě pomohlo uspořádat občanské sdružení HB collegium. Součástí akce byla i výstava artefaktů z hradních depozitářů. „Ty jsou velmi vzácné, proto je běžně neukazujeme,“ upozornil Rostislav Jošek.

1. Základem omáčky je výpek z masa (daněk, bažant, dle vaší chuti) zahuštěný světlým chlebem. Do základu přidáme pouze víno, zázvor a citron dle chuti, převaříme a omáčkou přeléváme zvolené maso, nebo můžeme kousky také namáčet. 2. Výpek z křepelek zahustíme prozměnu černým chlebem a nasekáme do něj mandle a rozinky, přidáme rozmarýn a estragon. Podáváme horké s masem.

Váhu však v hradní kuchyni nehledejte. „Viděla jste pohádku Sůl nad zlato? Přiměřeně! Tak se vařilo ve středověku a tak jsme dnes vařili i my,“ usmívala se správkyně depozitáře Libuše Miluková.

Tip z hradní kuchyně: Dříve se na sádle smažilo spánevné, dnes třeba tradiční koblihy. Pokud nechcete, aby se vám vepřový tuk přepálil, jednoduše do něj přidejte kolečko syrové mrkve.

„Kuchaři“ z HB Collegium: Česnek a pepř se používal i ve středověku

„Vrcholem mého kulinářského umění jsou těstoviny,“ prohlašoval skromně Martin Mazáč (na snímku vlevo) z HB collegium. Přesto se odvážně postavil ke kotli a spolu se svým kolegou Romanem Smejkalem připravil pro sobotní návštěvníky hradu Buchlov dvě tradiční středověké kaše. Sladkou a slanou.

Z husté sladké hmoty vykukovaly tmavě fialové borůvky. „Patří tam ovoce, med a obilovina. Už ve středověku se používalo něco jako dnešní ovesné vločky. Využíváme tradiční starý recept, možná to bude malinko odlišné, ale víceméně se jedná o stejný pokrm, jaký vařili i lidé ve středověku,“ popisoval obsah kotle bublajícího nad otevřeným ohněm Matin Mazáč.

Ovocná kaše se vařívala spíše na hradě než v podrhradí, protože suroviny v ní patřily k těm dražším. „U bohatších zemanů byla kaše obvyklá spíše jako předkrm. Ti chudší jedli spíše kaši jáhlovou, hrachovou, luštěniny. Maso neměli ani ti bohatí každý den. Ale záleželo na situaci, když byla zabijačka, bylo maso na talíři třeba měsíc,“ popisuje dřívější zvyklosti Martin Mazáč.

Z vedlejšího kotle se linula opojná vůně hub, zeleniny a koření. „To je houbové špaldo. Základem je opět obilovina a to, co se dá najít v lese a na poli. Nacpali jsme do toho spoustu nejrůznějšího koření, pravda, dnešního. Ale česnek a černý pepř měli i lidé ve středověku, takže je to vlastně čistě středověké jídlo,“ usmíval se Roman Smejkal.