„Přípravy vrcholí, i když je to takové poněkud problematické. V souvislosti s vládními omezeními totiž stále nevíme, kdy hrad otevřeme,“ prozrazuje Deníku kastelán hradu Buchlova Rostislav Jošek.

Přípravné činnosti mají podle něj standardní každoroční podobu, související už s koncem sezony v předchozím roce.

„Na podzim hrad zazimujeme, předměty musíme přemístit do dvou místností, kde se topí, aby kvůli výkyvům teplot nepodléhaly zkáze. Pak se vydrhnou podlahy, které provozem trpí, schody, kudy nejčastěji návštěvníci chodí,“ popisuje kastelán podzimní fázi úklidu hradních prostor.

Před nastěhováním na jaře je podle něj nutné věci jako nábytek, či brnění ošetřit, aby vydržely prohlídkový provoz.

Úklid venku i uvnitř

„Veškerý mobiliář, který je na trase v expozici se nějakým způsobem připravuje. Tedy čistí, zbavuje prachu, cídí. Jakmile se z jara počasí zlepší, pokračuje úklid i venku na nádvořích a kolem přístupu k hradu. Opravují se venkovní cesty, veřejné toalety, vodojem,“ pokračuje kastelán ve výčtu činností.

Jarní reinstalace, jak sezonní přípravy označuje, se včetně něj účastní všech sedm lidí, kteří na Buchlově celoročně působí.

Jednou z nejzásadnějších aktivit, která hrad letos čeká, je podle Rostislava Joška obnova a výměna krovů a stropů nad hospodářským křídlem pevnosti za více než 15 milionů korun.

„Práce budou probíhat za provozu. Z toho důvodu to bude pro hradní hospodu dost omezující. Celý minulý rok měla zavřeno. Letos se musí spokojit s provizorním zastřešením. Otevřeno by mělo být hned vedle v prostoru vinárny, kuchyň by měla vařit bez omezení, jakmile budou moct být pohostinské služby otevřené,“ upřesňuje kastelán.

Hrad má vlastní stolárnu

Pochvaluje si, že už čtvrtým rokem může hrad využívat vlastní stolárnu, která poskytuje potřebný servis také ostatním hradům a zámkům na Moravě.

„Aktuálně tam například připravujeme nová hradní okna v původním provedení, což je poměrně složitá záležitost. Jedenáct jich tam vzniká pro zámek Uherčice. Dělá se tam také celá řada dalších drobných věcí, jako třeba ploty, zábradlí a podobně. Doplňkově pak stolárna vyrábí pro naši prodejnu suvenýrů dřevěné meče. Jde o absolutně nezávadný výrobek z bukového dřeva. Mečů prodáme řádově stovky,“ tvrdí Rostislav Jošek.

Zároveň počítá s tím, že hlad po návštěvách pamětihodností, bude hned po jejich otevření velký.

„Vloni jen v červenci a v srpnu zavítalo na Buchlov 37 500 návštěvníků, což bylo maximum pro ty dva měsíce za posledních 14 let. Běžně má hrad za celou "necovidovou" sezónu (včetně různých akcí) tak do 80 000 návštěvníků, a to za sedm měsíců provozu. Snažíme se, aby i tento rok byl Buchlov náležitě přichystaný na nápor zájemců o jeho prohlídku,“ říká kastelán.

A na jaké doprovodné akce se můžou návštěvníci dominanty Chřibů těšit? V rámci tzv. Roku osvícenské šlechty, to budou od 1. 7. – 31. 8. výstavy Berchtoldové – řád Svobodných zednářů a bratrstvo Rosenkruciánů (prohlídková trasa, prostor v západní věži), a také výstava Leopold a Bedřich Berchtoldové – filantropie, věda a cesty za poznáním - ve vstupní místnosti výstavních prostor hradu.