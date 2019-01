První výrazné ochlazení a příchod takzvaných ledových dnů, tedy počasí, kdy se rtuť teploměru nevyšplhá po celých čtyřiadvacet hodin nad bod mrazu. To všechno byly impulsy, které už v neděli večer vyhnaly do ulic obcí na Slovácku řady dobrovolníků s hadicemi a vodou. První ledové plochy nastříkané pro veřejné bruslení tak budou mít v Bojkovicích či Nivnici.

Ilustrační foto | Foto: archiv Deníku

„Pokud se předpověď nezmění, předpokládáme dokončení ledové plochy i její zarovnání do poloviny týdne. To znamená, že by se například už ve středu mohli na kluziště vydat první bruslaři,“ hlásil za nivnický sportovní areál Tomáš Trtek, kde si zájemci vyzkoušejí své bruslařské dovednosti ve školním areálu. Stejně tak nelení ani bojkovičtí hokejisté, kteří plánují dokončit ledovou plochu v obdobném termínu. „Jako obvykle bude umístěna na místním hřišti,“ poznamenal starosta Bojkovic Petr Viceník.

Zatímco uměle vytvořené plochy otevřou už v polovině týdne, zájemci o bruslení v přírodě si budou muset počkat minimálně do víkendu. „Zatím máme na některých slepých ramenech zhruba pěticentimetrovou pokrývku ledu. Rozhodně tak nedoporučuji na něj vstupovat. Pokud se ale teploty udrží pod bodem mrazu, o víkendu by mohly být některé místa už schůdnější,“ informoval za staroměstské rybáře Jiří Horsák, který monitoruje stav na slepých ramenech Moravy, konkrétně na Čerťáku, Přední a Zadní Morávce či Loukách.

Ještě o něco déle si pak musejí nechat zajít chuť milovníci Baťova kanálu. „Ačkoliv se to nezdá, nemáme úplně stojatou vodu, což se odráží také na zpoždění při jejím zamrzání oproti nádržím či slepým ramenům. Dřív, než na konci týdne nepředpokládáme, že by byl Baťův kanál dostatečně zamrzlý,“ dodal ředitel obecně prospěšné společnosti Baťův Kanál Vojtěch Bártek.