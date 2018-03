Bruslení na Konventním rybníku bylo víkendovým hitem

V ráj bruslařů se o prvním březnovém víkendu proměnila poprvé v letošní zimě z velké části ledem pokrytá hladina jeden a půl hektarového Konventního rybníka pod Archeoskanzenem Modrá. Ten se stal vyhledávanou atrakcí pro bruslaře, amatérské hokejisty, ale také pro maminky tlačící před sebou kočárky.

„Bruslení na zamrzlém rybníku se mně včera tak zalíbilo, že jsem se na něj vyrazil prohánět i dnes, tedy v pondělí po víkendu, kdy se rtuť teploměru začala šplhat nad bod mrazu. Jízdu po obvodu velké ledové plochy si nemůžu vynachválit,“ svěřil se padesátiletý Jan Kopunec.

Varoval ale, že síla ledu, přilehlého k nezamrzlé vodní ploše, v níž se střídavě čvachtalo o víkendu, ale i dnes na čtyřicet divokých kačen, ale také u altánu na východní části rybníka, může být pro bruslaře smrtelnou pastí.

S avizovaným oteplováním bude led slábnout a některý z bruslařů by se mohl ocitnout pod ledovou plochou. Zejména děti, ale ani dospělí by rozhodně neměli bez rozmyslu vstupovat do míst, kde se dá předpokládat proměnlivá síla ledu, ačkoliv mrazy v noci budou i nadále pokračovat.