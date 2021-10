O vítězi Soutěže rozhodla svými hlasy široká veřejnost – návštěvníci a turisté na základě své dobré osobní zkušenosti nebo na základě nabídky služeb Účastníků soutěže, které je oslovily a kterých by v budoucnu rádi využili. Celkem bylo uděleno 22.686 platných hlasů.

„Jsme na to patřičně hrdí, protože soutěžilo 230 subjektů a drtivá většina z Jižní Moravy a nám maličkým ze Zlinského kraje se podařilo dostat na třetí místo a nechat za sebou třeba Národní vinařské centrum, či Chateau Valtice,“ řekl Deníku majitel bronzového vinařství z Boršic Petr Gottwald.

