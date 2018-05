Brodské muzeum opravuje expozice a chystá nové výstavy

ROZHOVOR / Mezinárodní den muzeí oslaví s jednodenním zpožděním v sobotu 19. května také v muzeu J. A. Komenského v Uherském Brodě. Plány muzea prozradil jeho ředitel Miroslav Vaškových.

Ředitel Muzea J. A. Komenského Miroslav Vaškových ve své kanceláři.Foto: Deník / Bohun Pavel

Ve funkci ředitele jste před pár dny oslavil tři roky. Co se vám v muzeu za tu dobu povedlo?

Máme za sebou první fázi revitalizace expozic, včetně vstupu do muzea, v těchto dnech začneme druhou. Rozjeli jsme nové akce, například Historickou hostinu, ale navázali jsme i na úspěšné programy z minulých let. Za všechny jmenuji třeba akce Přijďte na svatbu!, nebo Musaionfilm. O tom, že se nám daří svědčí i stoupající návštěvnost muzea. Když jsem přicházel, pohybovala se kolem 14 tisíc, teď je to 26 tisíc.



Kterou akci by podle Vás návštěvníci v tomto roce neměli minout?

Rozhodně doporučuji výstavu Šaty dělají člověka, která bude otevřena 26. října k letošnímu výročí v nových zrevitalizovaných prostorách. Co se týká dalších akcí, tak doporučuji sobotní pořad Přijďte na svatbu!, dále červnový Musaionfilm, stejný měsíc se u nás tradičně představí zahraniční folklórní soubory vystupující ve Strážnici.





Můžete prozradit, jaké plány máte na příští rok a dál?

V muzeu musíme plánovat dopředu, takže Vám už dnes mohu prozradit, že jsme byli pověřeni Ministerstvem kultury přípravou a realizací nové expozice v Naardenu k výročí úmrtí J. A. Komenského v roce 2020. Co se týče našeho muzea, máme ve spolupráci se Slezským muzeem v Opavě rozjednanou velkou výstavu Zvířata celého světa a chtěli bychom ji zaměřit na šelmy. Příští podzim chceme připomenout počátky Uherského Brodu, jelikož uběhne tisíc let o první zmínce o mýtu a clu, jenž se vybíralo na Olšavě, které se datuje tuším k roku 1019. Také plánujeme opět uspořádat Historickou hostinu, kterou jsme letos kvůli rekonstrukci muzea museli vynechat.



Co jste pro návštěvníky připravili v rámci letošního Mezinárodního dne muzeí?

V našem muzeu vždy slavíme v sobotu. Po celý den bude vstupné do muzea a všech jeho expozic zdarma, s výjimkou večerního programu Přijďte na svatbu!, na který srdečně zvu všechny čtenáře.

Miroslav Vaškových má 44 let a bydlí v Uherském Brodě. Vystudoval Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor historické vědy a archeologie. V roce 1998 nastoupil jako archeolog do Slováckého muzea v Uherském Hradišti. Od roku 1999 tam vykonával funkci vedoucího oddělení archeologie. Dva roky byl také zástupcem ředitele. V roce 2015 byl po vyhraném výběrovém řízení jmenován tehdejším ministrem kultury Danielem Hermanem ředitelem uherskobrodského muzea J. A. Komenského.

Autor: Matěj Maděra