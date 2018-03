Brodská charita rozdala v minulém roce více než 14 tun potravin

Více než 14 tun potravin doputovalo v minulém roce do Centra potravinové a materiální pomoci, které provozuje Charita v Uherském Brodě. Shromážděné suroviny posloužily chudým lidem z uherskobrodského regionu.

Ilustrační foto.Foto: facebook

“Rozdáme prakticky všechno, co vysbíráme, 95 procent obdarovaných bydlí přímo v regionu,” uvedl zástupce ředitele brodské Charity a správce centra František Bílek.



“Výtěžky ze sbírek obecně každý rok trošku stoupají, může to souviset s ekonomickou situací v naší zemi, ale to není vše,” myslí si ředitel uherskobrodské charity Petr Houšť.

“Jedna věc je, když máte více peněz a druhá, že musíte být ochotní a vstřícní k potřebám druhých,” chválí štědrost obyvatel v regionu Houšť.



V předchozím roce podpořili podle Františka Bílka alespoň jednou 507 osob, více než polovina z tohoto čísla jsou děti.

Průměrná rodina, kterou podporujeme čítá tři až čtyři osoby a žadatele za rok podpoříme přibližně čtyřikrát.

“Nejvíce, asi 5 tun, potravin z jednoho zdroje, jsme získali díky projektu Evropské unie pro materiální pomoc chudým. Skrze potravinovou banku nám nakupují potraviny, ale i hygienické potřeby,” řekl Bílek.

Potraviny získávali také v rámci Národní potravinové sbírky, ze zlínské potravinové banky a několik tun darovali také potravinářské firmy.

Více než jednu tunu darovali nejen věřící v adventních a postních potravinových sbírkách, které proběhly ve farnostech děkanátu Uherský Brod.

Právě v těchto dnech, kdy křesťané prožívají dobu postní, tam proběhla akce s názvem postní almužna a potravinová sbírka.



V případě postní almužny nejde podle ředitele Petra Houšťe primárně o získané peníze, ale o to, aby si lidé dokázali něco odříct a darovat to potřebným.

“Děti si například odepřou sladkost a ušetřené peníze mohou darovat, podobně to může fungovat i u dospělých,” popsal motivaci sbírek Houšť. Postní sbírka potravin podle něj doplňuje tuto myšlenku.

Brodská charita pomáhá i v jiných oblastech.

V minulém roce vysbírali přes tisíc dioptrických brýlí, které putovaly do Afriky.

V regionu kromě provozování zdravotnických zařízení či poskytování domácí péče, nabízí například dluhové poradenství, doučování žáků ale i méně běžné formy pomoci.

“Máme třeba skupinku dobrovolníků, babiček, které se za naše klienty modlí,” popsal netradiční službu František Bílek.

Autor: Matěj Maděra