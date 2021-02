„Opět jen kámen nebo beton, pár stromů, žádná travní plocha,“ konstatoval na webu Občané Uherský Brod Stanislav Daněk. Podle Františka Strážnického se zapomnělo na běžný život v této části města.

„Děti se vozí do školy, školky, hudebky většinou autem. Kde si rodiče na pár minut odstaví vůz. Kde odpoledne budou čekat děti,“ táže se František Strážnický. Jiný názor má Jitka Pagáčová.

„Mě se to docela líbí. Vynikne klášter a zároveň Panský dům. Pokud přežijí stromy, jednou zakryjí ošklivý Dům kultury, který celkový vzhled, spíše narušuje. Dlažby bych ubrala, a přidala trávník ve stylu lučního kvítí,“ tvrdí mimo jiné v internetové debatě Jitka Pagáčová.

Proberou to s veřejností

Podle uherskobrodského starosty Ferdinanda Kubáníka však má město v plánu v následujících měsících o konečné podobě Mariánského náměstí diskutovat.

„Pracovat chceme s vítězným návrhem. To bude gró. Z ostatních návrhů můžeme využít další prvky. Jakmile to bude možné, úspěšné návrhy vystavíme a na vernisáži za přítomnosti jejich autorů o nich zahájíme debatu s veřejností,“ řekl Deníku starosta. Ve hře je podle něj například také možnost vybudovat pod náměstím podzemní parkoviště.

„Nás teď nehoní čas, a tak si názor na to můžeme ujasňovat. Projektovat to stejně bude až zastupitelstvo po následujících komunálních volbách. Toto je pouze architektonická soutěž, která měla za úkol zahájit o celé záležitosti diskuzi. Než se do finálního projektu pustíme, tak to může trvat i dva roky,“ upřesnil Ferdinand Kubáník. Finální rozhodnutí má mít podle jeho slov Rada města.

Jak se vybíral vítěz?

Do uzávěrky soutěže bylo podle slov radniční mluvčí Elen Sladké odevzdáno celkem 17 návrhů. Vše probíhalo v přísně anonymním režimu, aby nedošlo k porušení podmínek soutěže.

„Porota odborníků pod vedením předsedy architekta Jaroslava Wertiga vybrala nejprve do užšího hodnocení šesti soutěžních návrhů, které nejvíce plnily představy zadání, a to z hlediska funkčního využití, architektury, urbanizmu a v neposlední řadě proveditelnosti,“ upřesnila Elen Sladká.

Po dalším kole diskuzí porota podle mluvčí vybrala dva nejlepší, které měly dle soutěžních podmínek nárok na ocenění. Následně Rada města odsouhlasila udělení první a druhé ceny, a přidělení odměn těmto návrhům.